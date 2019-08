Arrangörerna nöjda med helgen – ÖSS fortsatt i topp efter dag två: "Vi har chans att göra all time high"

"Kors vad det vimlar av segel i dag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag." I Örnsköldsvik kan det kan det tydligen vara både och - trots att Lasse Dahlquists "Dans på Brännö brygga" påtalar något annat.

Under stora delar av dag två i Allsvenskan Segling var avsaknaden av vind ett påtagligt problem för seglarna i Örnsköldsviks inre hamn. Vid ett tillfälle var det så gott som vindstilla vilket gjorde att inga race kördes på en timme.

Vinden letade sig dock in i hamnen på eftermiddagen och fick även fart på hemmalaget ÖSS, som hade en fin avslutning på dagen.

– Vad ska vi säga. Vi är nöjda. Race fem där vi kom 6:a fick vi ingen vind. Det är inget att göra åt, vi har haft tur i andra lägen, säger Robert Carlsson.

Vad var skillnaden i dag jämfört med i går?

– Dagen började ungefär som i går med lite vind och vindkantringar. De tre sista seglingarna blev de bästa och renaste seglingarna i dag, de blev riktigt bra. Det är så här vi skulle vilja ha vinden - från Domsjö och in till stan så vi får starta längst in mot hamnen och gå i mål längst in.

Med en dag kvar av deltävling tre är har de chans att göra sitt bästa resultat i Allsvenskan.

– Vi är nöjda. Vi har någon blivit 4:a eller 5:a på ett sådant här event, så vi har chans att göra "all time high", men målet är fortfarande att komma bland de tio första, säger Robert Carlsson.

Även tävlingsledare och ordförande i ÖSS Pär Jansson är nöjd med hur helgen har artat sig.

– Den har varit perfekt. Det har varit jättekul. Fint med sol, lite dåligt med vind om vartannat tyvärr, men bra med folk. Vi har även haft kustbevakningen här som har haft öppen båt, räddningstjänsten och sjöräddningen har visat sina fordon, en prideparad har passerat. En folkfest här nere vid gästkajen helt enkelt, säger han.

Har det varit något intresse från besökarna?

– Det är väl en och annan som kommer och frågar hur det funkar. Så det finns ett visst intresse att lära sig, sedan får man se hur de tar det vidare. Vi har ett dilemma med regler och svåra termer. När vi pratar fackspråk med tekniska termer får man försöka hjälpas åt. Det är bekymmersamt för oss, men vi gör så gott vi kan.

Det är andra året i följd som ÖSS arrangerar en deltävling i Allsvenskan Segling. Om det blir en tredje gång har de planer på hur de ska locka mer besökare till kajen.

– Spontat här och nu har vi bara några små finslipningar. Totalt sett är vi jättenöjda, sedan kan man säga att om vi har evenemanget ett år till så kanske vi kan göra mer landbaserade aktiviteter som skapar mer publiktryck. Det är svårt med segling, alla kan inte det här. Det gör att det inte är så enkelt att förmedla seglingens budskap.

Stora delar av racen har hållits en bra bit från gästhamnen på grund av svaga vindar, men under eftermiddagen tog vinden fart och tävlingarna sökte sig närmare hamnen, något som han tror är viktigt.

– När det blir puls så här nära hamnen så blir det så att fler förstår vad som händer och alla förstår att man ska först upp och först ned. När vinden trycker på så här från syd så skapar det dramatik och det blir jätteroligt. Det är fantastiskt häftigt, avslutar Pär Jansson, tävlingsledare och ordförande i ÖSS.