Arnäs stoppar A-lagsverksamheten tillfälligt – funderar över fotbollsskolan: "Kan bara följa reglerna"

Arnäs IF är en av Örnsköldsviks största idrottsföreningar med 550 aktiva medlemmar och 24 lag där spelare och ledare längtar efter att dra i gång fotbollssäsongen. Men coronaviruset gör att de liksom hela idrotts-Sverige får vänta.

A-laget har beslutat att pausa verksamheten och då det gäller övriga verksamheten är det många frågetecken.

En väntan som gör det svårt att hantera verksamheten då nya direktiv kommer dagligen.

– Det är i motvind draken lyfter. Visst, vi vill spela men vi följer restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet, det är inget snack om att hälsan och samhället är det viktigaste. Men det är svårt att planera morgondagen, säger Arnäs A-lagstränare och klubbens kanslist Niklas Lundberg.

Och som en stor förening med massor av ungdomar har Arnäs IF ett samhällsansvar och både Niklas Lundberg och ordföranden Peter Sundberg är noga med att påpeka att de självklart kommer att följa direktiven.

Men det är tuffa tider för en idrottsklubb.

– Som det är just nu känner vi att vi inte vill träna eller spela matcher, så ser det i alla fall ut för mitt herrlag och därför pausar vi, säger Niklas Lundberg och fortsätter:

– Men jag måste erkänna att abstinensen är tuff nu, man saknar fotbollen på kvällar och helger. Det känns tomt.

Det är som sagt mycket som kommer att förändras för idrottsföreningarna och naturligtvis finns det en hel del för Arnäs att ta tag i.

– Just nu diskuterar vi hur vi ska göra med fotbollsskolan veckan innan midsommar. Vi håller på att köpa in material och planera träning, men just nu är det en fifty-fifty-situation om den blir av, säger Peter Sundberg.

– Sedan är det ju helt avgörande för oss om eller när fotbollshallen stängs. Utomhus får vi fortfarande träna men vi måste se över rutinerna där också, säger Peter Sundberg.

Dessutom kommer det i stort sett nya direktiv varje dag. De senaste är att ungdomslagen får träna och spela matcher.

– Vi kommer att följa rekommendationerna, men de är lite svårtydda. Sedan är det inte säkert att vi får motstånd. Vi skulle ha mött Härnösands FF och deras P17-lag 12 april men de ställde in då de inte ville resa till Örnsköldsvik, säger Peter Sundberg.

Hur reagerar era ungdomar på alla dessa restriktioner?

– För de allra yngsta, de som är 14 år eller yngre, är det inget jättebekymmer. Men för de äldre ungdomarna är tävlingsmomentet en krydda, säger Peter Sundberg och fortsätter:

– Jag är lite orolig för att de ungdomar som varit tveksamma om hur de ska göra nu väljer att lägga av under de här förutsättningarna.

Men nu är situationen som den är.

– Det är lite jobbigt hur vi ska hantera den här situationen, men vi kan bara följa de regler som sätts, avslutar Peter Sundberg.