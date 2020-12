Årets idrottare i Ångermanland – plats 13-15: "Wow, vilken utvecklingskurva"

15) Amanda Rask, friidrott

Spjuttalangen från Ö-vik – som tävlar för Härnösandsklubben Brännan – var nära att kvala in på vår lista redan under fjolåret. Nu slog hon sig in. Det har förvisso varit ett år med få tävlingar på grund av coronapandemin, men Rask har visat att hon är ett namn för framtiden.

19-åringen slutade, som yngst i startfältet, på tredje plats i Landslagsutmaningen i början av augusti och följde upp det med ett brons på junior-SM ett par veckor senare med ett kast på 43,70 meter, bara två centimeter från sitt personbästa med seniorspjut.

14) Astrid Norstedt, backhoppning

Ingår, tillsammans med kompisen Frida Westman, i Sveriges Olympiska Kommittés talangsatsning "Olympisk Offensiv". Målsättningen med satsningen är att idrottarna som ingår ska nå OS 2026 och 2030 och det är inte svårt att förstå varför Norstedt finns med i skaran.

19-åringen blev historisk i mars. Då var hon nämligen den första svenska kvinnliga backhopparen någonsin som tog poäng i världscupen, i norska Lillehammer.

Norstedt letar hela tiden nya utmaningar och sätt att bli framgångsrik. Hon är fostrad i Friska Viljor men bytte nyligen klubb till Sollefteå för att få bättre förutsättningar.

13) Herman Johansson, fotboll

Wow, vilken utvecklingskurva den här killen har haft. 2019 spelade han med Friska Viljor i division 2, 2020 tillhörde han Sandviken i ettan – och 2021 ska han göra debut i allsvenskan med sin nya klubb Mjällby.

Att Johansson kan hävda sig mot tufft motstånd har vi sett prov på genom åren. Inte minst var han briljant när Brommapojkarna gästade Skyttis i Svenska Cupen – och i debuten med Sandviken i år hävdade han sig mot Djurgården, som då var regerande svenska mästare.

Åtta mål blev det i ettan med Sandviken under säsongen. Frågan är väl inte om, utan snarare när, BK Örnen-produkten nätar i allsvenskan för första gången.