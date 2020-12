Årets idrottare i Ångermanland – plats 10-12: "Fullkomligen exploderade"

12) Maja Viström, innebandy

19-åringen från Mellansel fanns med på den här listan ifjol och platsar definitivt även detta år, även om hon snuvats på ett par möjligheter att spela hem ädla medaljer.

Förvisso blev hon och IKSU tilldelade SM-guldet i våras, när säsongen ställdes in, men som hon själv var inne på var det en "märklig" känsla att få det. Sedan blev även U19-VM inställt och Viström, som var lagkapten i det svenska laget, fick ingen möjlighet att ta medalj på hemmaplan i Uppsala.

I slutet av sommaren fick hon dock representera blågult när hon gjorde debut i a-landslaget under ett träningsläger – och under hösten och vintern har Viström, i egenskap av lagkapten, varit en viktig pjäs för Thorengruppen i superligan. Snittar över en poäng per match.

11) Jonathan Johnson, ishockey

Vad ska man säga om Johnsons säsong 2019/2020 som inte redan är sagt? Västkust-killen fullkomligen exploderade, i en kedja tillsammans med Patrik Karlkvist och Adam Tambellini, och radade upp poäng på ett sätt som ingen annan gjort tidigare. Hans 79 poäng på 52 omgångar var nytt prydligt rekord i allsvenskan; Johnson knuffade ner Pär Arlbrandt från tronen.

Att han skulle bli kvar i allsvenskan med Modo efter den urladdningen var inte särskilt troligt – och följaktligen fick Johnson ett kontrakt med Skellefteå AIK i SHL. Hade en lite tuff start och drabbades bland annat av covid-19, men har kuggat i bättre och bättre och står noterad för nio poäng i skrivande stund.

10) Linus Ullmark, ishockey

Lugnvikssonen har gått den långa vägen. Det började på hockeygymnasiet i Kramfors, gick vidare till detsamma i Örnsköldsvik, hamnade sedermera i Modos seniorlag och slog igenom med dunder och brak och utsågs till landets främste målvakt 2013/2014.

Flyttlasset till Nordamerika gick 2015 och även där har han sakta men säkert brutit mark. Den gångna säsongen stod han 34 matcher i Buffalos dress och nu tävlar han på allvar om platsen som förstemålvakt i världens främsta liga.

Skrev ett nytt kontrakt i höstas, värt 2,6 miljoner dollar över en säsong.

Tidigare på listan:

13) Herman Johansson, fotboll

14) Astrid Norstedt, backhoppning

15) Amanda Rask, friidrott