Anundsjö vassast i det heta derbyt – 31(!) grader varmt: "Det var tufft för killarna att spela"

Under lördagen var det dags för derby mellan Gottne IF och Anundsjö IF.

Temperaturerna var höga och det var bortalaget som knep tre poäng till slut.

– Det var jätteviktiga poäng för oss, vi ligger lite risigt till i tabellen så alla poäng är välkomna, säger Anundsjös tränare Dejan Dimoski.