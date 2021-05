Antalet nya covidfall sjunker i Ö-vik – så många har smittats den senaste veckan

I flera veckor har Örnsköldsvik haft mycket hög smittspridning bland invånarna, men det ser nu ut att vända och gå åt rätt håll. Under vecka 17 har inga dödsfall med covid-19 konstaterats och 386 nya fall av smitta har rapporterats in – att jämföra med 632 nya fall under vecka 16.

I hela länet minskade smittspridningen med 16 procent jämfört med förra veckan. ”Vi tycks därmed ha passerat kulmen på den tredje vågen, vilket stämmer med prognoserna”, konstaterar Region Västernorrland.

Smittspridningen av covid-19 i Västernorrland är dock fortfarande bland de högsta i Sverige och belastningen på länets sjukhus är hög

- Belastningen på vården är delvis ett resultat av hur väl vi har lyckats följa rekommendationerna. När vi följer rekommendationerna går smittspridningen ner men den kan lika gärna vända uppåt igen om vi börjar slarva. Det kan vi inte tillåta oss att göra i det här läget, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Regionen räknar med att trycket på vården kommer fortsätta vara hårt ett tag till.

De skärpta och utökade regionala rekommendationerna i Västernorrland till följd av den höga smittspridningen gäller fram till 23 maj. Region Västernorrland påminner om att samtliga rekommendationer gäller alla, också vaccinerade och personer som haft covid-19.

– Den som haft covid-19 anses immun i sex månader, men för säkerhets skull är det bäst om alla iakttar rekommendationerna för att förebygga smittspridning tills vidare, säger Hans Boman.

Sedan pandemins start har nu 6 844 personer smittats av covid-19 i Örnsköldsvik och 78 personer har avlidit till följd av viruset.