Antalet bekräftade fall av covid-19 har minskat – så ser coronaläget ut i Härnösand

Den senaste veckan visar Region Västernorrlands statistik att antalet personer med bekräftat covid-19 har minskat med 482 fall i länet.

I Härnösand har siffran ökat med 83 personer – vilket är en halvering från den högsta noterade siffran under pandemin för två veckor sedan.

Det har under veckan inte rapporterats in några nya dödsfall i kommunen relaterade till coronaviruset, enligt regionens preliminära statistik över antalet avlidna.