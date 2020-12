Ansträngt läge för hemtjänsten i Härnösand – får prioritera insatser hårdare: "Jobbar med att få in resurser"

Under torsdagen meddelade Härnösands kommun att det råder extremt ansträngt läge inom hemtjänsten.

Det är många ur personalen som inte är i tjänst på grund av sjukdom, vilket gör att arbetsbelastningen ökar i verksamheterna.

– Det varierar vid olika enheter där vissa är mer drabbade än andra. Men sjukfrånvaron är högre än normalt, det är den, säger Fredrik Matsson, verksamhetschefen för hemtjänsten i Härnösand.

Sjukfrånvaro kan betyda att personal är sjuk, men också att man behöver stanna hemma vid minsta symtom.

– Vi jobbar med att få in fler resurser för att så fort det går kunna återgå till normalläge igen. Vi söker ordinarie vikarier och tillfälliga vikarier som kan tänka sig ställa upp för att hjälpa till under rådande läge. Men vi behöver få in fler i hela socialförvaltningen gällande verksamheterna i vård och omsorg främst, säger Fredrik Matsson.

Situationen gör att hemtjänsten nu prioriterar de insatser som är allra viktigast. Och de insatser som ses över och som kan tas bort är promenader, social samvaro där det finns sådana beslut kvar, städning förutom hygienstädning eller om det är viktigt ur smittosynpunkt, serviceinsatser som julfixande samt färre duschningar om det går utan att det är skadligt.

Längs pandemins gång uppstår nya situationer och utmaningar i kommunerna.

– Vi har försökt ställa för ett läge som detta, men det är inte alltid så lätt. Särskilt inte när det blir den här omfattningen. Det är en ny situation men det gör det inte mindre ansträngt, säger Fredrik Matsson.

Julen stundar och när det ansträngda läget lättar igen är svårt att säga.

– Vi vill att det ska bli så fort som möjligt. Vi vill vara i ett normalläge och kunna ge den service som människor har rätt att få. Vi kämpar på med det, säger Fredrik Matsson.

Har det varit så här ansträngt tidigare?

– Jag har jobbat här i fem år och jag har inte varit med om den här nivån av ansträngt läge tidigare. Och det beror på covid-19, säger Fredrik Matsson.

Har ni fått reaktioner utifrån?

– Ja, det är klart att folk reagerar. Det har jag full förståelse för. Men det är inte så många som hört av sig och jag tycker att det finns en stor förståelse för situationen. Att ifrågasätta och fråga om läget, det får man göra, säger Fredrik Matsson.