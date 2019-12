Under lördagsmorgonen utfärdade SMHI den nya varningen som gäller över Västernorrland. Precis som under den senaste tiden är det en klass 1-varning för plötslig ishalka som varningen gäller. Den utfärdades vid 09.35 under lördagen. Regn väntas kunna falla över länet och då över kalla vägbanor – något som kan ställa till problem.

Varningen gäller framför allt Ångermanland och är utfärdad från natten mot söndagen fram till söndag eftermiddag.