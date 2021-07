Ännu en brasafton på Hembygdsgården i Örbäck

Brasafton på Hembygdsgården i Örbäck, Långsele, den 7 juli var en alldeles speciell kväll. Att tända brasan sätta på kaffet och få lyssna till Sara Nilsson och Annette Sjölander som sjöng såå många fina sommarlåtar var en lisa för själen.

Vi fick höra många vackra låtar med denna skönsjungande duo, bland annat Sol vind och vatten, Gabriellas sång, Strövtåg i hembygden, deras egen tolkning av låten Sverige och I know him so well ur musikalen Chess.

Med trevligt småprat mellan låtarna gav det en trivsam stämning. Det var en skön blandning av finstämda sånger. Med regn och åska två timmar innan och regntunga skyar fanns runt oss hade vi ändå tur med vädret, inget regn. I pausen serverades kaffe med hembakat bröd. Välkommen till våra brasaftnar varje onsdag klockan 19.00.

Ing-Mari Överby

Näraskribent