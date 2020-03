Anna Hedström levererade i Minsk och "Bettan" är glödhet på vallen

Elisabeth Högberg, tidigare I 21 IF i Sollefteå och nu i Biathlon Östersund, är plötsligt något av Sveriges hetaste skidskytt just nu.

33-åringen följde upp de dubbla EM-medaljerna med en överlägsen seger i IBU Cupens sprinttävling i Minsk. Nu har hon drömläge att vinna totalcupen – och få en gratisbiljett till nästa års VC-start.

Samtidigt fick Anna Hedström, I 21 IF , till en riktigt bra sprinttävling och med en 23:e plats noterade hon ett av sina bästa cupresultat i vinter.