Ångermanlands trupper till gruppspelet i distriktsturneringarna

Ångermanlands båda lag spelar gruppspelet i NP3 Arena i Sundsvall. Killarna ställs mot Hälsingland på lördag och Medelpad på söndag. Tjejerna har samma spelprogram.

Ettan går vidare till slutspel och tvåan får återkvala.

Ångermanlands trupper

Pojkar: Lucas Hörnfeldt, Arnäs IF, Emil Lundqvist, Friska Viljor FC, Alex Tomely, Alnö IF, Jonathan Westman, Friska ViljorFC, Elias Cederblad, Friska ViljorFC, Elias Appelblad, Friska Viljor FC, Fabian Olofsson, Friska Viljor FC, Vilhelm Näslund-Thelin, Friska Viljor FC, Arvid Lindgren´Hemmingsson, Friska Viljor FC, Hugo Svensson, Härnösands FF, Natan Mokonen, Härnösands FF, Emil Forsell, Modo FF, Kalle Sundell, Domsjö IF, Abdisalan Ahmed Mohammed, Kramfors Alliansen, Olle Stattin, Kramfors Alliansen, Mohammad Amin Ansari, Kramfors Alliansen, Tesfaalem Medhanie Sium, Kramfors Alliansen, Hugo Nilsson, Sollefteå GIF FF.

Ledare: Roger Westin, Patrik Lockner, Gerardus Verheij.

Flickor: Maja Kallin, Arnäs IF, Beatrice Juutinen, BIK SK, Miriam Viklund, BIK SK, Beatrice Eriksson, BIK SK, Tindra Edlund, Björna IF, Nellie Näslund, BK Örnen, Sofia Nordlander, Bollsta IK, Marie Dahlberg, Bollsta IK, Wilma Wallin, Bollsta IK, Agnes Viström, Domsjö IF, Maja Persson, Själevads IK, Tindra Öström, Själevads IK, Maja Bostedt, Själevads IK, Klara Nyberg, Själevads IK, Sanna Berglund, Själevads IK, Felicia Demry Edin, Själevads IK, Alma Davis, Umeå IK, Blossom Davis, Umeå IK.

Ledare: Stefan Hörnell, Lisa Lindström, Emil Nilsson.