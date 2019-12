Ångermanlands främsta idrottare 2019: Plats 7-9 – supertalangen, utlandsproffset och silverhjälten

9) Maja Viström, innebandy (11)

Stortalangen håller sig kvar på listan efter att ha tagit ännu ett kliv på karriärstegen. När hon fyllde 18 år i april hade hon en imponerande säsong bakom sig, med över en poäng i snitt per match i superligan och hon krönte våren med att skjuta IKSU till SM-guld på juniorallsvensk nivå. Den här hösten har hon fortsatt producera i den högsta ligan och är lagkapten för det U19-landslag som ska försöka bärga ett VM-guld på hemmaplan till våren.

8) Joakim Nilsson, fotboll (NY)

Den Älgarnafostrade mittbacken har fått prova på proffslivet för första gången i karriären, då han i somras såldes från Elfsborg till Arminia Bielefeld i tyska andraligan. Det blev stor succé direkt, när han nickade in sitt första mål för den nya klubben 21 minuter in i sin debutmatch. Efter det har han fortsatt imponera och tagit en given plats i startelvan. För laget går det också bra, serieledning och en god möjlighet på uppflyttning till Bundesliga i vår.

7) Sebastian Samuelsson, skidskytte (2)

Dubbla medaljören från OS i Pyeongchang 2018 klev upp en nivå i världscupsammanhang. En 22:a plats i sammandraget ser måhända en aning blygsam ut, men ha i åtanke att han säsongen dessförinnan slutade på 44:e plats. Dessutom fick I21-stjärnan stå på pallen vid flertalet tillfällen, både i lag och individuellt. Under 2019 tog han en individuell bronspeng i sprint i världscupen i Oberhof och vid VM på hemmaplan i Östersund blev det också brons i singelmixedstafett, i par med Hanna Öberg. Lägg därtill ett guld i mixedstafett på Europamästerskapen.

Ångermanlands främsta idrottare 2019

10) Simone Edefall, fotboll (NY)

11) Sandra Näslund, skicross (6)

12) Lisa Hörnblad, alpint (9)

13) Britta Johansson Norgren, skidor (NY)

14) Emma Nordin, ishockey (NY)

15) Herman Johansson, fotboll (NY)

Bubblare: Minna Norrgrann, bandy, Amanda Rask, friidrott, Jesper Sellgren, ishockey, Martin Haarahiltunen, isracing, Adrian Kempe, ishockey, Sardar Timori, brottning.

Fjolårets placering står inom parentes.