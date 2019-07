Ångermanlands drömelva – här är vårens bästa lag i herrtvåan: "Yppersta toppklass i serien"

Målvakt

Farruh Muhitdinov, Kramfors-Alliansen

Det största utropstecknet i Kramfors kaosartade vår. Fått kapitulera betydligt fler gånger än kollegorna i FV och Gottne och mer än två insläppta per match är ingen imponerande siffra, men Muhitdinov har varit bra. Räddat laget kvar i många matcher, sen att utespelarna inte utnyttjat det är inte hans fel.

Backlinje

Tobias Forsberg, Friska Viljor

En positionsförändring som fallit väl ut. Tidigare främst känd som anfallare, men där har han fått ta rollen som inhoppare sex säsonger i följd. På högerbacken har Forsberg istället tagit en given startplats och lyckats utnyttja sin snabbhet optimalt. Fingertoppskänsla av Pero Kapcevic att hitta en ny roll åt 23-åringen.

Johannes Thelin, Gottne IF

Kändes som en kapten redan när han anlände från Kramfors-Alliansen i fjol. I år har han fått bära bindeln på heltid och ansvaret gör honom inte sämre. En jätte i Gottnes backlinje som kan tämja anfallare med sin blotta närvaro.

Niclas Håkansson, Friska Viljor

Mittbacksproblematiken var det stora frågetecknet inför säsongen i FV. Ganska tidigt stod det klart att kapten Håkansson skulle bli en del av lösningen. Har testats i lite olika konstellationer, fick en lite svajig start på säsongen i ovana försvarslinjer, men både FV och Håkansson har hittat helt rätt efter att första nollan kom i omgång sju mot Sandvik.

Michael Wandera, Gottne IF

Omskolad till ytterback till fullo förra säsongen och i år har han fortsatt kontrollera sin kant med den äran. Expert på att centrera och täta ihop backlinjen, men ändå samtidigt hinna backa ut för att bryta spelvändande krossbollar.

Mittfält

Mohammed Sadat, Gottne IF

En ny bekantskap inom Ångermanlandsfotbollen, dessutom en mycket trevlig sådan. Har en underbar passningsfot och teknik, flyter fram med bollen för att ta sig ur trånga situationer. På sin hemsida utser Gottne varje match sina tre bästa spelare, där har Sadat fått lika många omnämnanden som hela seriens skyttekung Adam Johnson. Det vill inte säga lite.

Heggard Barasa, Gottne IF

Kenyan nummer tre i drömelvan. En spelartyp som varenda lag i hela världen behöver. Gör grovjobbet som ger utrymme för spelare som Mohammed Sadat, Rami Mansour och Emir Ragipovic. Förlorar extremt sällan en närkamp, kanske ligans bästa duellspelare. Att han är så extremt bra i det spelet gör nog att man ofta underskattar hans playmaker-egenskaper, för Barasa är faktiskt väldigt trygg i spelet med bollen också.

Isak Sedin, Friska Viljor

Navet på FV:s mittfält och av yppersta toppklass i serien. Fick sitt stora genombrott under sin första division 2-säsong 2018 och har fortsatt på inslagen väg i år. Har missat tre matcher under våren på grund av avstängning och då syntes det att han var saknad. Dels vital för lagets bollinnehavsspel, men också en frekvent poänggörare som gärna kommer in i offensivt straffområde. Tyvärr för FV lämnar Sedin laget i augusti för college i USA.

Araya Zerai, Friska Viljor

Efter en strulig försäsong präglad av skador behövde Zerai en viss inkörningsperiod innan han var i full form. Fick börja med att hoppa in och visade sin kvalitet rejält när han kom in med halvtimmen kvar mot IFK Umeå och vände 0-1 till 2-1 med en assist och ett mål. Sen dess har han varit gjuten i startelvan och poängen har haglat in från den tidigare HFF-yttern.

Anfall

Adam Johnson, Gottne IF

13 mål (toppar skytteligan) på 14 matcher räcker ganska långt för att förklara varför Johnson är med i den här elvan. Vid den här tiden i fjol hade Gottne, då i avsaknad av en riktig målskytt gjort 18 mål. Att den siffran är klart högre i år kan de i hög utsträckning tacka engelsmannen för. Johnson är kvick och mycket stark i boxen.

Herman Johansson, Friska Viljor

Assistkungen har blivit målkung igen – nio mål på 14 matcher. Från sin centrala anfallsposition blir det lite färre spektakulära solonummer, men minst lika många poänggivande aktioner. Trollkonstnären har verkligen hittat ett nytt spektra i sitt spel i rollen som renodlad måltjuv när det behövs, men det betyder inte att bollbehandlingen och speeden är borta.

Bänk

Sebastian Usai, Friska Viljor

Hade en tveksam säsongsstart, bland annat med 3-5-förlusten mot Östersund där han var direkt svag. När han väl började stänga igen var det dock rejält. Med start från första nollan mot Sandvik i omgång sju har han bara släppt in sju mål på åtta matcher och i långa stunder varit närmast omöjlig att passera, både med snabba reflexräddningar och ett stort lugn.

Emil Thors, Anundsjö IF

Så mycket kan man säga att det märks när Emil Thors inte finns med i startelvan hos Anundsjö. Har fått stora delar av säsongen förstörd av sin knäskada (även i de matcher han spelat), men ändå hållit uppe någon slags värdighet i ett lag som annars ofta raserat. Gör sin första division 2-säsong i karriären och även om Anundsjö skulle åka ur i år borde han få chansen till fler framöver.

Rasmus Bergström, Friska Viljor

En ledare på mitten i FV som kommit tillbaka efter en jobbig skadeperiod. Stark poängspelare och har nätat lika många gånger (9) som Herman Johansson. Fortfarande en bit kvar till den absoluta toppformen, men visar fler och fler glimtar av vilken oerhört kompetent fotbollsspelare han är.

Ali Rezaie, Anundsjö IF

En av få i Anundsjö som kommer undan med ett godkänt betyg efter vårsäsongen. Inte ens varit ordinarie i division 3 innan den här säsongen, men i år har han ockuperat platsen på kanten och sett pigg ut. Hotar med sin kvickhet och har blivit derbymålskytt mot både Kramfors och FV.

Rami Mansour, Gottne IF

Såg ut att stagnera lite i FV och fick inte den speltid han önskade där. Testade därför spel i sin tredje Ö-viksklubb (tidigare också i Anundsjö) och har där fått det att lossna. Framförallt hade han en väldigt fin start på säsongen, med flera viktiga och vackra mål. Har dock varit bänkad en del närmare uppehållet.

Linus Nordin, Friska Viljor

Fartfylld och irrationell ytter som växt in i division 2-kostymen. Är väldigt duktig på att göra sin gubbe och lirka upp tajta motståndarförsvar, men bräcks av Zerai på grund av att hans poängproduktion fortfarande skulle kunna öka med någon växel.

Danny Harmon, Gottne IF

Som den gamla tränarräv Roger Dannberg är har han alltid en överraskning att bjuda på. Den stora för året var att han placerade Harmon på mittbackspositionen. Engelsmannen som gjort sig känd för sin fina högerfot och sitt frenetiska arbete på mitten visade att han behärskar att spela längst bak också. Fick flytta upp igen när Josh Kithinji och Nicklas Fahlén värvades in och har stått för starka insatser, såväl på topp som på favoritpositionen på det centrala mittfältet.