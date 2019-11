Andreas rasar mot indragna färdtjänsten: "Det är alltid oss handikappade som man sparar in på"

Bakgrunden till förändringen är att politikerna anser att antalet resor på nätterna är förhållandevis få, bara ett par, tre nattresor i veckan. Det blir därmed en ganska dyr affär för kommunen och Kommunstyrelsen har redan sagt ja till förslaget.

– Det är jättedåligt! Blir detta verkligen en besparing som gynnar kommunen? frågar sig Andreas Vestin Söderberg.

Han bor i ett gruppboende i Nyland, men är ofta på besök hos kompisar inne i Kramfors. Nu är han orolig att bli mer isolerad i framtiden om förslaget går igenom.

– Kommer jag att kunna besöka mina vänner på helgerna? Jag är bjuden på fest i Kramfors på nyår, men nu är jag väldigt orolig över att inte veta om jag kommer att kunna gå eller om jag måste sitta ensam hemma, säger han.

Att ta en vanlig taxi är eller buss är inte något bra alternativ för Andreas.

– Det går ingen buss tillbaka från Kramfors till Nyland på kvällarna under helgerna och jag vet inte om jag har råd med taxi. Färdtjänst kostar bara 47 kronor, men taxi från Kramfors till Nyland kostar mellan fem och sexhundra kronor, det har jag kollat upp.

Andreas Vestin Söderberg berättar att han och hans vänner på dagverksamheten Navet först fick veta om kommunens planer via Allehanda, något han också reagerar över.

– De borde ha varit här och pratat med oss först och förklarat varför man måste spara in på detta, då hade man kanske inte blivit lika orolig och arg.

Han var tidigare i dagverksamhet på Dannero, där han bland annat fick arbeta med hästarna.

Sofia Mirjamsdotter: Var går gränsen för diskriminering av funktionshindrade?

– Men det tog man också bort, nu är det detta. Jag tycker att det är dåligt att man inte kan spara på något annat. Det är alltid oss handikappade man sparar in på, menar han.

I dag kostar färdtjänst för personer med olika former av funktionsnedsättning ungefär 9 miljoner kronor per år. Dras dessa nattjänster in sparar kommunen i ett första skede 50 000 kronor.

Om två år när avtalet tecknas om ökar besparingen enligt arbetsutskottet till mellan en halv och en miljon kronor.

Färdtjänstmöjligheterna som försvinner om beslutet går igenom är:

► Vardagar mellan 23.00 och 04.00

► Lördag och söndag mellan 23.00 och 06.00