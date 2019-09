Andreas Nilssons countryådra sitter djupt

Som rutinerad musiker brydde sig inte Andreas om det. Vid barncancergalan i en fullsatt Örnsköldsviks kyrka fick han kvällens längsta applåd, efter att ha sjungit ”Me and Bobby McGee”. Andreas Nilsson sjöng samma slagdänga denna gång inför en i det närmaste tom kyrka.

Vi fick veta att countryn kom till Andreas via Johnny Cash. Efter att ha inlett med ”Ring of fire” berättade han om hur mycket Johnny Cash betytt. Andreas, som skriver egen musik har haft Johnny Cash i tankarna vid komponerandet av countrylåtarna. Den ena efter den andra Johnny Cash hitten fick vi höra. Att Andreas har fallit för Johnny Cash är helt uppenbart. Efter att ha hört odödliga ”I walk the line” så fanns inte minsta lilla tvekan kvar.

Nästan lika mycket som Johnny Cash betytt för Andreas har Chris Kristofferson gjort, eller vad sägs om ”Help me make it through the night” och som extra nummer dammade Andreas av ”Me and Bobby McGee”.

Nu får vi innerligen hoppas att Ewa Bylin och Anders Bergquist vid nästa Vardagslyx den 24 oktober får större publik än den här gången. Det är ett fantastiskt koncept som Svenska kyrkan bjuder på med högklassig musik helt gratis. Hoppas att fler upptäcker det till nästa gång.

Kjell Larsson

Näraskribent