Andreas Nilsson fick kvällens längsta applåd på Barncancergalan i Ö-vik

Underbart är kort, alldeles för kort när Andreas sjöng country. Först blev det Chris Kristoffersons ”Me and Bobby Mcgee”, som rev ned kvällens längsta applåd. Därefter sjöng Andreas en egen komposition och publiken var närmast i extas. Jag hade önskat att Andreas fortsatt med ”Help me make it through the night”, ännu en Chris Christofferson klassiker.

Det får bli en annan gång, för ett är säkert. Andreas Nilsson kommer tillbaka till Örnsköldsviks kyrka. Jag är övertygad om att Erika Sjödin ordnar det. Underbart är kort, alltför kort, men den som spar den har.

Kjell Larsson

Näraskribent