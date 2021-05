Andreas fiskedag slutade i förskräckelse – Kramforsån hade förvandlats till en kloak med bajs: "Värsta jag sett"

På måndagen hade Andreas Anundi planerat in en heldag med fiske vid Kramforsån. Dock slutade fisket redan vi andra kastet då han insåg efter sin "fångst" att han fiskade i ett vatten där det flöt omkring massvis med toalettpapper och andra saker.

– Det är bland det värsta som jag sett, det var både toalettpapper och andra saker som flöt omkring i vattnet, säger Andreas Anundi avskräckt.

Efter att han insett att det var fullt med avloppsvatten i ån bestämde han sig för att undersöka var det kom ifrån.

Efter några meters promenad kom han fram till en av brunnarna. Till sin förskräckelse fick han då se att det hade samlat massvis med avloppstillbehör utanför brunnen.

– Efter att ha sett det där kommer jag aldrig att kunna äta en fisk igen ifrån Kramforsån, säger Andreas Anundi.

Andreas Anundi kontaktade direkt kommunen för att berätta vad som hade hänt.

Per Gustafsson, enhetschef på vatten- och avlopp vid Kramfors kommun, besökte stället samma dag.

– Vi åkte dit och kollade vad som hade hänt och kunde då se att det hade kommit in avloppsvatten i en dagvattenledningen. Så under tisdagen har vi sanerat och eftersökt varifrån det kommer, men ännu har vi inte hittat källan, berättar Per Gustafsson.

Så det hör inte till vanligheten att det är avloppsvatten i Kramforsån?

– Nej, utan det är dagvattenledningar som går där men på något sätt har det kommit in avloppsvatten. Vår hypotes är att en privatfastighet eller någon annan har kopplat fel, vilket gör att spillvattnet kommer in i dagvattenledningen, svara Per Gustafsson.

Vad kan detta ge för konsekvenser. Är det farligt att det åker ut avloppsvatten i ån?

– Eftersom vi inte vet mängderna så kan vi inte uttala oss om det, men skulle det bara vara en enstaka fastighet så tror jag inte att det är någon fara. Mer än att det ser äckligt ut, svara Per Gustafsson.