Andra coronavåg kan bli otäck repris: "I värsta fall kan det bli samma situation som i våras"

– Vi börjar vara inne i en kraftig stegringsfas även här i Västernorrland. Vi ser tydligt att det ökar snabbt, säger Hans Boman.

Den första coronavågen ebbade ut under början av hösten i Västernorrland och nådde sin lägsta nivå första veckan i september med endast sex nya bekräftade fall med covid-19. Därefter har länet haft ett ökat antal coronafall nio veckor i rad. För två veckor sedan registrerades drygt 50 bekräftade fall vilket mer än fördubblas till 129 nya coronafall under förra veckan.

På fyra dagar under den här veckans har den siffran återigen nära fördubblats med ytterligare 236 bekräftade fall, varav 112 smittade bara under fredagen.

– När det väl kommer igång då kan det gå fort. Det är så det ser ut överallt. Det är så här viruset beter sig, säger Hans Boman.

Smittspridningen märks även när man jämför hur stor andel av testerna som visar på smitta. För nio veckor sedan låg den siffran på 0,3 procent, men den hade förra veckan stigit till 4,6 procent.

Även om antal fall ökar kraftigt i länet har det varit ännu värre i andra län under hösten. Under vecka 44 hade Västernorrland 53 bekräftade fall med covid-19 per 100 000 invånare. Bara Jämtland Härjedalen hade en lägre siffra och i toppen låg Örebro län med 329 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

När det gäller den närmaste tiden i länet törs Hans Boman inte spekulera vad som kommer att hända.

– Nu börjar sjukhusens IVA-avdelningar fyllas på med covid-patienter på många andra håll i landet. Vi får se, men i värsta fall kan det bli samma situation som i våras. Det finns ingenting som säger att det scenariot är omöjligt, säger Hans Boman.

Att smittspridningen nu drar igång kan delvis handla om att det är årstidsberoende. Han tror att förmodligen spelar luftfuktighet in samt att människor är mer inomhus så att det blir trångt i större utsträckning än under sommaren.

Men med den utveckling vi ser kan vi befara att trycket på sjukvården i länet kommer att öka

Coronasmittan har dessutom börjat ta sig in på ett antal äldreboenden i Sundsvall, men än så länge handlar det om ett fåtal fall.

Har ni haft problem med klustersmitta?

– Vi hade ett tydligt kluster kopplat till en privat fest för ungefär två veckor sedan. Det var 15–20 personer som deltog, säger Hans Boman.

När det gäller sjukhusvården fanns det på fredagen tre inneliggande patienter i länet, men ingen som fick intensivvård.

– Men med den utveckling vi ser kan vi befara att trycket på sjukvården i länet kommer att öka och att vi får fler inneliggande patienter.

Känner du en oro för hur sjukvårdspersonalen i länet ska orka?

– Ja, det är klart att det är jobbigt. Det är ett orosmoment att det blir för mycket, men man har visat på uthållighet så här långt. Vi får försöka bita ihop, kämpa vidare och hoppas att det inte blir lika tufft som i våras, säger Hans Boman.