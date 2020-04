Anders Rönmark: Ny lyfts en våt filt bort från Ö-vikspolitiken – chansen till maktskifte ökar

Är 18 månader att räkna som lång eller kort hållbarhetstid för ett politiskt avtal?

I Örnsköldsvik visade det sig i alla fall vara precis så lång tid som Moderaterna stod ut med att jobba tillsammans med Socialdemokraterna. Under måndagen meddelade gruppledaren Annica Jonsson att partiet river samverkansavtalet eftersom man anser att S inte följt de riktlinjer som dragits upp.

Hakorna som faller i backen är lätträknade.

Vem som följt och inte följt sin del av avtalet kommer så klart att debatteras, men att ett samverkansavtal på kommunalpolitisk nivå faller ihop så pass snabbt är inte överraskande, i alla fall inte när det gäller Örnsköldsvik. Intentionerna med avtalet – att hålla Vänsterpartiet borta från reellt politiskt inflytande – var lovvärda, men att tro att kommunalrådet Per Nyhlén (S) hade för avsikt att leda ett brett samlingsstyre vore att överskatta Socialdemokraternas samarbetsvilja.

Oppositionspolitiken har i det närmaste varit obefintlig.

Socialdemokraterna har samma mål, oavsett om det handlar om rikspolitik, regionpolitik, kommunalpolitik, kyrkopolitik eller lotterisektionen i den lokala syjuntan: Man vill styra.

Ett brett politiskt samarbete – för Örnsköldsviks bästa – var också det bästa för partiet som “alltid” innehaft makten i Örnsköldsvik, eftersom det garanterade ett fast grepp om posten som kommunstyrelseordförande.

Realpolitiskt har dock Socialdemokraterna sedan länge, långt innan den har mandatperioden, kunnat nå samförstånd betydligt enklare med Centerpartiet än med Moderaterna, och målet med politiken för S är, trots ideologiska brandtal på 1 maj och värdeladdade slagord i fullmäktigedebatter, alltid detsamma: Det ska fungera. Pragmatism är den övergripande principen.

Och det politiska arbetet i ett kommunhus där S och C innehar de viktigaste posterna tuffar på. Det går rätt bra. Fungerar hyfsat smidigt. Oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C) är i mångas ögon betydligt mycket mer kommunalråd för Örnsköldsvik än vad Per Nylén är, men näst “votering är begärd och skall verkställas” är som bekant “obrutet maktinnehav” de vackraste orden i den socialdemokratiska vokabulären.

M, KD och C bör agera för att skapa en grund för ett Alliansstyre efter nästa val.

Det finns ingen anledning att sörja Moderaternas, och därmed också Kristdemokraternas och Centerpartiets, avhopp från samverkansavtalet; uppgörelsen har lagt en våt filt över kommunens politiska liv, oppositionspolitiken har i det närmaste varit obefintlig och förutsättningarna för ett maktskifte 2022 har inte direkt blivit bättre av målsättningen att uppnå blocköverskridande samförstånd.

Det är också positivt att Annica Jonsson – precis som sin partiledare Ulf Kristersson på riksplanet – lovar att fortsätta samarbeta med Centerpartiet, trots att C och S jobbat så pass nära.

Även om det i pandemins tidevarv är extremt svårt att vara kraftfull i opposition – under riktigt djupa kriser stärks ofta de partier som innehar makten – så bör M, KD och C agera för att skapa en grund för ett Alliansstyre efter nästa val, när vi förutsätter att C tar ett ännu tydligare och rejälare kliv bort från Socialdemokraterna.

S är som bekant inte det enda folkrörelsepartiet med maktambitioner och en förkärlek för praktiska lösningar.