Anders K Gustafsson: Svag kritik av kulturjournalistiken – ”Svårt att släppa bilden av en högröd farbror som tappar monokeln i morgonkaffet”

Vad är kultur – egentligen? En fråga som man kan behöva ställa sig med jämna mellanrum. Kanske summan av alla uttryck för mänsklig samvaro? Det som vi behöver för att skapa mening och struktur i våra korta liv, oavsett om vi är religiösa eller inte?

Fältet är brett och kulturjournalistik rymmer allt från livsåskådningsfrågor till traditionella recensioner. Gränserna mot näraliggande områden – om det så är nöje eller politik – är allt annat än knivskarp. Som det ska vara.

Var ska man annars läsa den initierade essän om intressanta och viktiga samhällsfenomen och -debatter om inte på kultursidorna? Skillnaden mellan kulturen och exempelvis ledarsidan är att den senare (vulgärt uttryckt) kokar ner till en hejaklack till en definierad ideologi. Kulturen kan kosta på sig ett friare förhållningssätt.

Några av de mest uppskattade serierna på just våra kultursidorna har rört sig bortom de snäva ramarna, bland annat belyste vi skogen ur en rad perspektiv för ett par år sedan. Den platsade på kulturen just därför att skogen sattes in i ett mänskligt och kulturellt perspektiv, bortom naturvetenskapens artbestämningar eller skogsindustrins vinstberäkningar.

Annat som avhandlats på denna tidnings kultursidor är rena landsbygdspolitiska frågor, Leksands IF och studentbaler.

Detta breda perspektiv gillas inte av alla.

Konservativa Svensk tidskrift gav nyligen ut en rapport som undersöker kulturrapporteringen hos elva svenska dagstidningar. Rubriken: ”Finns det plats för kultur på kultursidan?”

Rapporten tar sin utgångspunkt i tesen att det kultursidorna inte sköter sitt grunduppdrag. Den inledande och raljanta frågan ”Är svenska kultursidor en slaskhink för polemisk debatt som inte fick plats på ledarsidorna?” präglar analysen. De påstår utan omsvep och utan närmare källhänvisningar att ”de kritiska röster som höjts mot kultursidornas textproduktion är /.../ oftast seriösa och välgrundade”. Även om man bortser från den bisarra antydningen om att ledarredaktionen kommer dragandes med sina refuserade texter till kulturen är det en slapp presentation författarna Vladimir Lukic och Peter J. Olsson bidrar med.

Utan någon jämförelse med hur det sett ut historiskt blir det dessutom svårt att dra några som helst slutsatser om tendenser och riktning. Det kanske helt enkelt är så här svenska kultursidor alltid sett ut? Rapporten ger ingen vägledning.

Jag tror att kultursidornas bredd och samhällsperspektiv delvis är ett arv från arbetarrörelsens framväxt, där kultur och bildning var viktiga byggstenar för de fattiga massornas självmedvetenhet, självtillit och stolthet. Att detta också påverkade kulturjournalistiken är självklart. Arbetarförfattare som Stig Dagerman och Moa Martinson publicerades ofta på kultursidorna. Att lyfta blicken från romanen eller teaterscenen för att kritiskt granska även andra aspekter av samtiden måste ha framstått som självklart redan då. Den hållningen är vid det här laget en grundmurad tradition även i borgerliga medier.

Rapporten utgår från en extremt snäv definition av kulturartikel, vilket författarna också själva påpekar. Här finns ett ”rätt” och ett ”fel”. En recension som inte strikt håller sig till boken, utan svävar iväg i diskussionen får icke godkänt.

Vet de ens själva vad de menar?

De räknar ut att exempelvis Aftonbladet krönikörer sällan skriver om kultur. Bättre ställt är det i landsortspressen, Dala-Demokraten är en av tidningarna som undersökts. Under en fjortondagarsperiod publicerades 45 artiklar, varav 40 klassificeras som ”äkta”. För Aftonbladets del är förhållandet 59 respektive 32 under perioden.

De vill sålla agnarna från vetet och peka ut redaktioner som gjort ”grova avsteg från kulturjournalistiken, men på samma gång inte falskeligen beskylla gränsöverskridande och nyfikna redaktioner för samma sak”.

Vet de ens själva vad de menar? Någon förklaring ges egentligen aldrig.

I sina slutsatser klagar de också specifikt på att datorspel inte får tillräckligt med utrymme, som ett värdigt medium i samma klass som film och litteratur, samtidigt som det slås på ”stora trumman” i migrationsdebatten.

Rapporten saknar absolut inte poänger. Personligen anser jag att kritiken av litteratur, teater, musik och konst – de klassiska kategorierna – är omistlig på kultursidorna. Att exempelvis Aftonbladets nya kulturchef Karin Pettersson inte med ett ord nämnde kritiken eller hur de tänker utveckla traditionella kulturområden när hon redogjorde för sin vision var både symptomatiskt och en smula illavarslande.

Kritiken har dock haft svårt att hävda sig i ett digitalt medielandskap där man slåss om uppmärksamheten mot blåljusnyheter och skandaler. Åsikter får skruvas några extra varv för att sticka ut och vissa ämnesval drar mer trafik än andra. Ni vet vilka. Diskussionen om mediernas nya verklighet lämnas dock helt därhän i rapporten. Den helt avgörande punkten blir en blind fläck.

Det är svårt att släppa bilden av en högröd farbror som tappar monokeln

Det framstår inte som om rapportförfattarna egentligen brinner för litteraturkritiken eller teatern och jag tycker att de slarvar bort en viktig diskussion. Deras kritik är, trots att de vinnlagt sig om ett visst statistiskt underlag, svepande, förutsägbar och grund. De konstaterar att de mer ideologiskt drivna texterna blir mest lästa – samtidigt som läsarna ”förlorar”. Uppenbarligen vinner de läsarna som vill läsa just dessa.

Det är svårt att släppa bilden av en högröd farbror som tappar monokeln i morgonkaffet efter att ytterligare någon snärta besudlat hans tidnings kultursidor med en text om feminism.

Vanlig kverulans, helt enkelt.