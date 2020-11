Allt fler beställer coronatester – fullbokat på flera apotek i Ö-vik: ”Väldigt nära taket”

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat både i länet och i andra delar av landet. Nu varnar region Västernorrland för att flera utlämningsställen, som delar ut självtester för covid-19, närmar sig sin maxgräns.

– Vi ser samma trend här som i övriga Sverige. Både i Stockholm och Skåne har testkapaciteten gått i taket, säger Karin Sellgren, projektledare för provtagning i Västernorrland.

I Örnsköldsvik går det för närvarande att boka självtest vid tre utlämningsställen. Ett i centrala staden, ett i Själevad och ett i Bredbyn.

– I Ö-vik har de ökat kapaciteten på apoteket Örnen och sedan har de öppnat upp i Själevad för några veckor sedan. Själevad är fullbokad i dag (måndag reds. anm.) och i morgon, detsamma gäller för Örnen. Det är mycket få provtagningsplatser kvar, säger Karin Sellgren.

Kommunens tre utlämningsställen kan just nu erbjuda 550 tester i veckan. Proverna hämtas varje dag av en transport som levererar dem till ett centralt labb i Solna, som utför analyserna. En utökning av testkapaciteten beror dels på labbet i Solna, men även på möjligheterna till transport och på hur många kunder apoteken kan ta emot.

Ida Bertilsson är regionchef på Apoteket, hon säger att företaget tittar på sätt att utöka sin kapacitet i Örnsköldsvik.

– Vi har en begränsning på hur många personer vi får ha i butikerna samtidigt. På Örnen lämnar vi till exempel ut 75 test som mest per dag, mellan klockan 10 och 14. Eftersom alla kommer in två gånger, för att hämta och lämna, blir det 150 besök under bara ett fåtal timmar, säger Ida Bertilsson.

Örnen i Örnsköldsvik har under hösten trots detta utökat sina kapacitet, och tittar nu på att erbjuda in- och utlämning av självtester även under helgerna.

– Inget är klart, men vi undersöker möjligheterna. Vi har inte tagit något beslut om det ännu, säger Ida Bertilsson.

Om du uppskattar, var ligger er nuvarande kapacitet i Ö-vik?

– Vi märker ett generellt högre tryck i början av veckorna, som sedan planar ut mot slutet.

– Om man ska dra ut det på hela veckan, då är vi kanske på 85 procent just nu. I början av veckorna är det ofta 100 procent, säger Ida Bertilsson.

För att undvika att proven tar slut uppmanar regionens Karin Sellgren invånare som inte behöver testa sig att inte heller beställa självtestet. Med det menas personer med tillfälliga symtom och som mår bättre redan nästa dag. Dessutom har cirka 500 tester i regionen hämtats ut, för att sedan inte lämnas in igen.

– Det är väldigt olyckligt om man sparar provet hemma och tror man kan använda det senare. Den kapacitet vi har behöver riktas mot de som har symtom, så vi kan bromsa smittspridningen, säger Karin Sellgren.

Vad händer om självtesterna tar slut?

– I värsta fall får man gå tillbaka till Folkhälsomyndighetens prioritering som gällde i våras. Alltså att man prioriterar äldre, riskgrupper, omsorgspersonal och personer som har samhällskritiska funktioner. Fjärde prioritet blir då allmänheten, men jag hoppas att alla tänker sig för och att vi får kapaciteten att räcka till, säger Karin Sellgren.

Totalt i regionen beställdes under förra veckan 2751 självtester, vilket är en ökning med cirka 1000 tester från veckan innan.