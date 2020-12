Allt började i en skrubb i Härnösand – häng med hem till prisade entreprenören: "Takhöjden ger en härlig känsla"

Två lejon vaktar entrén till Frida Sarchiz och Mohammad Khanahmadis hem i Skönsmon.

– Vi hade ett annat lejon där förut. Det vägde 30 kilo och någon snodde det, mitt på ljusa dagen. Bara tanken på att någon lyfte upp det och sprang iväg med det får mig att skratta, säger Mohammad och ler.

De nya lejonen är rejäla pjäser som väger 250 kilo styck.

– Vi älskar kattdjur och våra två katter Harry P och Leison är som familjemedlemmar. Harry P låg på mina knän när företaget byggdes, så han ska han en del kredd också, säger Mohammad.

Han har rötterna i Iran och kom till Sverige och Skellefteå med sin familj 1987, då han var han 8 år. Han beskriver sin väg in i det svenska samhället som enkel – han fick vänner, trivdes i skolan och lärde sig snabbt svenska. Paret träffades för drygt femton år sedan när Frida jobbade som konditor i Härnösand. Hon var ensamstående med sonen Robin som då var tre år och Mohammad jobbade på häktet. De möttes en söndag när han, iförd väktarkläder, skulle köpa bakelser för att göra en dålig arbetsdag lite bättre.

– "Gud vad snygg du är!", sa hon när jag kom in i konditoriet. Jag tittade runt för att se vem hon menade. Det slutade med att jag köpte tio bakelser av henne och vi bestämde att vi skulle gå på en dejt, säger Mohammad.

Sedan gick det undan, de flyttade ihop och drygt ett år senare föddes deras gemensamma dotter Izabel. Paret beskriver åren i Härnösand som tuffa – men kärleksfulla.

– Vi hade inte råd att plugga båda två, Mohammad tyckte att jag skulle börja, så jag pluggade till lärare och har jobbat som lärare i tio år, säger Frida.

Arbetstiderna inom kriminalvården var svåra att kombinera med livet som småbarnspappa. Mohammad slutade – och sökte jobb utan framgång. När en bekant föreslog att han skulle starta eget och frågade vad han var bra på svarade Mohammad: "språk".

– "Starta en tolkförmedling", sa han och det gjorde jag, säger Mohammad.

– Jag var skeptisk och tänkte ge det tre månader. Det var ett tufft läge, vi hade två små barn, inga pengar och fick skramla för att få ihop de 6000 kronor som behövdes för att täcka startkostnaderna, säger Frida.

De jobbade dag och natt och fick tillsammans med Mohammads bror Hamid, igång företaget – från en skrubb i radhuset.

– När någon ville prata med ekonomiavdelningen, harklade jag mig och sa, "ett ögonblick", och gjorde till rösten. Det var lite "fake it till you make it", säger Mohammad.

2013 gick flyttlasset till en hyreslägenhet i Sundsvall och nya företagslokaler. För tre år sedan vann företaget tre priser på Sundsvall Business Awards och året efter utsågs Mohammad och Hamid till Årets Företagare i Sverige.

– Vi startade inte företag för att vinna priser, men visst har det varit jättekul att bli uppmärksammad. Det har varit ett familjeprojekt där Frida har haft en viktig roll, understryker Mohammad.

2019 avyttrades företaget och Tolkresurs blev Global Talk.

– Jag har kontrakt till december nästa år. Jag månar om personalen i Sundsvall och vill att de ska ha det bra i framtiden. Jag klurar lite på vad jag ska göra sedan, säger Mohammad.

Familjen flyttade till tvåplansvillan för drygt tre år sedan.

– Det är ett Skidstahus som ritades om för att få till rymden i vardagsrummet, takhöjden ger en härlig känsla. Jag älskade huset från första stund, det är så luftigt och lättskött, säger Frida.

På entréplanet finns parets sovrum, de sociala ytorna med en rymlig hall, kök och vardagsrum i öppen planlösning.

– Vi ville ha en nystart så vi sålde och skänkte nästan alla möbler inför flytten. Sedan gick vi till Rummet och köpte det mesta där, säger Mohammad.

En dörr från det stora badrummet leder ut till poolen på baksidan, där de sommartid njuter av sol och bad

Kommer ni överens när ni ska inreda?

– Det är Frida som ligger bakom hela hemmet. Jag ska nog inte möblera, det blir inte riktigt bra. Pinnstolen i hallen har jag valt och den är jag stolt över, säger Mohammad.

– Den var svindyr och är oskön, ingen sitter i den, bara katten, säger Frida och skrattar.

Färgskalan i hemmet går i dova färger och Frida byter färgton på accessoarerna efter säsong. På golvet i vardagsrummet ligger en stor matta som kommer från Mohammads familj.

– Mattan har vi släpat med oss från hem till hem och det är den vi utgår ifrån när vi inreder, säger Frida.

Den nya coronavardagen prövar deras tålamod, några "hemmakatter" vill de inte kalla sig.

– Vi är rastlösa båda två, men det är också en drivkraft som får saker att hända, både privat och i företagandet, säger Frida.

– Vi saknar att inte kunna resa som vi brukar göra några gånger varje år, det är privilegierat. För oss är det enda sättet att koppla av, och det är det vi lägger tid och pengar på, säger Mohammad.

Att laga mat är ett stort intresse och en viktig tradition för paret är att varje fredag ha en "datenight".

–Så har vi gjort i flera år. Vi äter gott, dricker vin och pratar halva natten. Det behövs efter intensiva jobbveckor när vi ibland går om varandra, säger Frida.

Hur känns det när ni blickar tillbaka till den första tiden i Härnösand?

– Jag glömmer aldrig första gången vi inte behövde kolla om vi hade fått barnbidraget, det var en skön känsla. Pengar är ointressant, vi vill bara leva. Vi lever inte i överflöd men behöver inte vända och vrida på varenda krona, säger Frida.

Hur ser ni på framtiden?

– Det är ju företaget som har hållit oss kvar. Vår dotter Izabel har tre år på gymnasium kvar, sedan är vi fria som fåglar. Vi har ingen aning vad som händer och det är skönt, säger Frida.

– Vi trivs jättebra i Sundsvall. Men visst är vi lockade av att testa något nytt. Kanske bo utomlands, i London kanske?, säger Mohammad.

BILDEXTRA: