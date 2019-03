Selling vald till ny ordförande för GIF Sundsvall – talar ut om de stora skandalerna: "Oerhört utsatt och granskad"

Hans Selling är ny ordförande i GIF Sundsvall.

I en stor intervju med Sporten berättar han om de tidigare årens skandaler, varför han ville kliva in i GIF Sundsvall nu och vad han kommer att fokusera på under sin första tid i klubben.

– Jag tyckte att det var svagt av kommunalrådet att inte ställa sig bakom mig och det står jag för, säger Hans Selling om den uppmärksammade krognotan under tiden som vd för Rodret.