Så ska GIF stoppa skräckmotståndarna: "Vi ska ha koll på dem och äga ytorna"

Matchen

Söndag 5 maj (15.00): BK Häcken–GIF Sundsvall.

Läget i laget

Chidi Omeje och Omar Eddahri saknas på grund av sina skador. Under veckan har Pa Konate, Oliver Berg och Eric Björkander också haft känningar. Störst frågetecken inför matchen mot Häcken är det för Björkander.

Så spelar GIF

(Preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Alexander Blomqvist – Jonathan Tamimi, Juanjo Ciércoles, David Batanero, David Myrestam – Maic Sema, Linus Hallenius, Oliver Berg.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Pa Konate, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, David Haro och Peter Wilson.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Häcken har höga förväntningar på sig inför året, att de ska vara ett topplag. Och de har spelare till det. De har många bra spelare och är ett lag har offensiv toppklass, de fyra där framme oavsett vilka som spelar. Dem måste vi ha koll på. De ställer frågor i att löpa djupled och visa fötter – det blir det viktigaste i vårt försvarsspel; att äga ytan bakom backlinjen och skydda den framför. Vi vill inte åka på kontringar, vi pratade om det inför Falkenberg och det hanterade vi bra. Vi hoppas på att kunna lösa deras press."

Vi ska minska ned de siffrorna.

Joel Cedergren om det faktum att Häcken gjorde 5–0 på Giffarna förra säsongen.

Spelarsnack

Eric Björkander, GIF Sundsvall: "Vi är väldigt revanschsugna. Vi har haft det lite tufft mot Häcken och vi vill bryta den trenden. Det är ett väldigt kompetent lag, både offensivt och defensivt. Det bästa sättet att stoppa dem är att spela bra kollektivt, att få till laginsatsen. Att vi får till lagprestationen på bästa sätt".

Notera att ...

... Giffarna kammade noll mot Häcken 2018; mötena slutade 0–3 och 0–2. 2017 blev det också dubbla förluster, 1–2 och 0–2. 2016 slutade höstmötet i Sundsvall 0–0 – men den 24 april vann Giffarna med 1–0 på Hisingen efter ett straffmål av Lars Gerson. Häcken har alltså fyra raka segrar följt av ett kryss mot GIF.

... Paulinho vann den allsvenska skytteligan i fjol på 20 mål – två före Linus Hallenius. Båda profilerna har startat bra även 2019. Efter sex omgångar leder Linus med sex inprickade mål, två före rivalen i Häcken.

... Carlos Moros Gracia och Oliver Berg har dragit på sig två varningar vardera så här långt och blir alltså avstängda efter nästa gula kort.

... det spelas fyra allsvenska matcher under söndagen. Förutom Häcken–GIF avgörs Falkenberg–Malmö, Kalmar–Östersund och Örebro–Hammarby. Måndagen stänger ned den sjunde spelomgången med mötena Helsingborg–Djurgården och Elfsborg–IFK Norrköping.

Så följer du matchen

På plats i Göteborg eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Lördag 11 maj (18.00): GIF Sundsvall–Örebro SK.