Kalmars smakstart sänkte GIF – matchens passiva protester, skadesmällar och mål

► Efter drygt tio minuter snappade Romario upp en felpassning från David Batanero. Skottet, som touchade Tobias Eriksson, ställde William Eskelinen i GIF-målet och 0–1 var ett faktum.

► Halvvägs in i den första halvleken var det dags igen. För Giffarna att släppa in ett hörnmål – för fjärde matchen i rad. William Eskelinen var ute och seglade och Mahmoud Eid kunde skicka in 0–2.

► GIF reducerade när Batanero hittade en djupledslöpande Peter Wilson. Fri med Lucas Hägg Johansson gjorde Wilson sitt första mål för säsongen. 0–2 förvandlades till 1–2 och Giffarna fick hopp.

Utöver det skapade inte Joel Cedergrens mannar speciellt mycket mer.

Kalmar tog sin första seger för säsongen.

GIF förlorarde sin första hemmamatch – och den andra i rad.

1–3 mot Elfsborg följdes upp av 1–2 mot Kalmar.

Matchens aktivt passiva protest

Patronerna satt stumma, supporterkollegorna från Kalmar likaså. Påskmötet inleddes med tio minuters tysnad. I protest mot Sundsvallspolisens förbud mot så kallade "over head-flaggor".

Matchens sena scenförändring – och skadesmäll

Mittfältsmonstret Juanjo Ciércoles fick känningar en baksida och tvingades lämna ett sent återbud. Kalmarbekantingen Tobias Eriksson fick göra entré. Med kvarten kvar tvingades Linus Hallenius kliva av med ljumsksmärtor.

Matchens protest #2

I GIF Sundsvalls app kan publiken rösta fram matchens bästa spelare i hemmalaget. Juanjo Ciércoles fick 13 procent av rösterna. Utan att spela. En fingervisning från publiken om missnöje? Självklart var det så.

Matchen

GIF Sundsvall–Kalmar FF 1–2 (1–2)

Mål: 0–1 (12) Romario, 0–2 (24) Mahmoud Eid, 1–2 (34) Peter Wilson.

Domare: Adam Ladebäck.

Publik: 4 612.

Nästa match

Torsdag 25 april (19.00): Helsingborgs IF–GIF Sundsvall.