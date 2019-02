GIF-talangen målskytt i debuten – berättar om nervösa mötet innan matchen: "Blev hyfsat chockad"

Missade du matchen? Se den här!

GIF Sundsvall slog Gefle med 2–1 efter stort spelövertag.

Ändå saknades många spelare i GIF Sundsvall. Nya på frånvarolistan var en sjuk Linus Hallenius och en Maic Sema med nackont.

Men det öppnade också för andra, yngre förmågor.

– Jag gillade i dag att unga spelare kom in och gjorde det bra. Det är viktigt för vår framtid. Det är ett skikt av spelare födda -01, -02 och -03 som ska bli kul att se vad som händer med kommande år, säger tränaren Joel Cedergren.

En av dem var Albin Palmlöf, född sent 2001, och alltså 18 år gammal fick debutera från start. En stor överraskning för Palmlöf, som fick beskedet vid frukosten, när han kallades in på tränarnas kontor.

– Jag var inte alls förberedd. Jag var helt säker på att det kanske skulle bli de 10–15 sista minuterna som de tidigare matcherna. Men Joel sa att jag skulle komma till deras rum, och jag blev hyfsat chockad om man säger så.

På a-lagsnivå har han främst spelat som en av ytteranfallarna. Nu fick han vara spets.

– Det var lite ovant, men jag fick tydliga instruktioner. Det var bara att hålla sig till dem.

– Jag kände mig ganska osynlig i första halvlek men försökte gå mycket på djupet och visa mig. I halvtid fick jag mer detaljerade instruktioner om hur jag skulle röra mig, och från det kom målet direkt i andra.

Precis efter halvtidsvilan fick han en djupledsboll, kom fri, och avslutade kliniskt i det bortre hörnet.

En lika stor överraskning som startplatsen, för Palmlöf.

– Morre (Jonathan Morsay) kom fram till mig och sa "le lite". Han garvade åt mig. Jag visste ju inte själv hur jag skulle reagera. Jag var så otroligt glad.

Efteråt fick han ett gott betyg av Joel Cedergren.

– Det var inte hans normala position, men han är duktig i djupled och på att ta sig in bakom. Och jag gillade att han sällan blev av med bollen. Han höll den inom laget, säger tränaren.

Förhoppningsvis är det här bara början på a-lagskarriären i GIF Sundsvall för Palmlöf och det blir en fin milstolpe att ta med sig. Debut från start – och målskytt.

– Det är en otrolgit stor dröm som går i uppfyllese. Det är det här man strävat efter hela livet. Nu fick jag chansen och gjorde mål. Jag kan inte begära mycket mer.

Matchen

GIF Sundsvall–Gefle IF 2–1 (0–0)

Mål: 1–0 (47) Albin Palmlöf, 2–0 (58) David Batanero, 2–1 (74) Julio Fernandes.

Så spelade GIF Sundsvall:

William Eskelinen – Carlos Gracia, Alexander Blomqvist (ut, 86), Eric Björkander (ut, 59) – Jonathan Tamimi (ut, 78), Tobias Eriksson (ut, 78), David Batanero (ut, 59), Jonathan Morsay – David Haro, Albin Palmlöf, Oliver Berg.

Avbytare: Paya Pichkah (in 59), Pol Moreno (in, 59), Kim Skoglund (in, 78), Albin Ekström (in, 78) Theodor Stenshagen (in, 86), Lloyd Saxton (mv), Mannan Khalil.