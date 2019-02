NATTENS NYHETER: Hedman slog till på straff och blev matchhjälte för Lightning

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Hedman straffhjälte för Lightning i målsnål tillställning

Victor Hedman straffade New York Islanders i natt. Ingen lyckades hittat nätet efter tre perioder plus over time i Nassau Coliseum. Sen slog Hedman till på straff och avgjorde med matchens enda mål.

Sandra Näslund klar för finalpasset i skicross-VM – kan försvara guldet

Kramforsåkaren Sandra Näslund är regerande världsmästare – och nu kan hon vara på väg mot en ny titel efter att ha tagit sig vidare från VM-kvalet i skicross i Park city, USA.

Sabines och Eddies långa väntan över – fick se favoriterna live: "Större blir det inte"

Lasse Stefanz intog scenen i Solberg och Gottneborna Sabine Österberg och Eddie Bergman fick för första gången se sina favoriter live

Morgonens toppnyhet

Länsveterinär larmar anmälningar om djur som far illa ökar "Borde vara lag att registrera katter"

Antalet anmälningar till länsstyrelsen av djur som vanvårdas ökar. Framför allt är det katter som råkar illa ut. Länsveterinär Helene Löfblad skulle vilja se en lagändring.

Sport

Förre Modospelaren om sin tackling som sänkte Enström: "Aldrig kul att se en polare ha ont"

För andra matchen i rad fick en Modospelare ledas ut i omklädningsrummet efter en tackling. I matchen mot Västervik träffade den förre Modospelaren Emil Alba Enström upp mot ansiktet och Modobacken fick bryta matchen.

Du har väl inte missat?

Hägglunds säljer Mjölner till Sverige för 600 miljoner

BAE Systems Hägglunds gör ytterligare en affär med det svenska försvaret. Uppdraget är att montera torn på 40 CV90. Projektbudgeten för Mjölner ligger på 600 miljoner kronor. – Jag är väldigt imponerad, sa Göran Mårtensson, generaldirektör på Försvarets Materielverk.

Om du har tid över, så är det här värt det

Här är miljarderna företagen länet krigar om – 100-tals vindkraftverk

Det finns olika åsikter om vindkraft. Men för företagen i Västernorrland innebär de enorma möjligheter. Stora pengar och många jobb under investeringsfasen samt underhållet under 20-25 års drift. – Bara de vindkraft Kabeko har på gång i Sollefteå och Kramfors ligger i storleksordningen 6 miljarder kronor, berättar Erik Löfgren.

Ha en trevlig dag!