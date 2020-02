Allehandas reporter på kärleksuppdrag – vi guidar dig i blommornas hemliga språk

TV: Missa inte vår livesändning kl. 14.00, fredag 14/2.

Fredag den 14 februari är kärleksdagen med stort D. Likt många kommersiella högtider härstammar alla hjärtans dag från USA. Under 1960-talet började svenskarna fira dagen och 1985 tog det fart ordentligt då dagen hamnade i svenska almanackan.

Geléhjärtan är en populär gåva under alla hjärtans dag men den riktiga storsäljaren är blombuketten. Under fredagen räknas blomförsäljningen öka med 59 procent jämfört med en vanlig dag. Under alla hjärtans dag säljs över fyra miljoner rosor i Sverige och den populäraste färgen är mörkröda.

Men det gäller att inte gå vilse i blommornas gåtfulla språk. Visste du till exempel att tio rosor betyder ett frieri och att en gul tulpan innebär en diss?

För att reda ut detta och hjälpa blomsterköpande Örnsköldsviksbor beger sig Allehandas reporter Hasse Tavér ut till en blombutik för att bistå med sin expertkunskap i ämnet.

Sändningen startar klockan 14.00 på fredag.