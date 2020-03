Alla montrar var fullbokade – nu ställs Höga Kusten Företagsmässa in: "Känns jättetrist"

Tanken var att den tredje omgången av Höga Kusten Företagsmässa skulle bli av i slutet av april. Den är gången skulle den hållas i Kramfors och 70 utställare hade redan bokat montrar.

Med anledning av coronaviruset, covid19-viruset, har regeringen beslutat att det tills vidare inte får förekomma möten där fler än 500 personer deltar. Höga Kusten-mässan som tidigare lockat cirka 5000 besökare ställs därför nu in.

– Det känns jättetrist såklart. Det har varit ett stort intresse kring den här mässan efter att den hållits två gånger tidigare och det varit lyckat. Den här gången blev montrarna fullbokade ovanligt tidigt, så det känns tråkigt att behöva ställa in, säger Olle Lidgren, näringslivsutvecklare på Kramfors kommun.

Under torsdagen hade arrangörerna Kramfors kommun och Sollefteå kommun en dialog med sina samverkanspartners. Under fredagens förmiddag meddelades utställarna att mässan ställs in.

Har ni fått några reaktioner ännu?

– När vi pratade med folk igår förstod alla beslutet och många av våra samverkanspartners har redan restriktioner på grund av viruset. Efter att vi gick ut med nyheten till utställarna har vi inte fått några reaktioner än, säger Lidgren.

Frukostseminarium om digitalisering, intervjuer av Tidningen Ångermanlands chefredaktör med turistföretag och kommunalråd och lunchseminarium om integration – flera programpunkter under mässan var redan inplanerade. Nu hoppas arrangörerna att kunna hitta möjligheter att genomföra programpunkterna trots inställd mässa.

– Hälsa och säkerhet för utställare, besökare, partners och medarbetare är av högsta prioritet och därför väljer vi att följa de råd, rekommendationer och regler som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten vid Region Västernorrland ger, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

– Jag liksom många andra hade sett fram emot mässdagarna och nätverkandet men situationen är som den är. Det kan bli svårt att dra ihop alla företag på samma ställe i vår, men vi hoppas kunna genomföra punkterna. Det kan bli vid olika tillfällen och det är upp till varje samverkanspartner som skulle genomföra programpunkterna om det blir av och när, fortsätter Königson.