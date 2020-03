Äldregalan lockade 500 till teatern

Den ideella föreningen De Gamlas vänner i Härnösand fyllde teaterns stora salong till nära nog sista plats vid den stora Äldregalan på söndagskvällen. Stämningen var på topp med elvistolkaren och trubaduren Henrik Åberg som det största dragplåstret.

Knappt 500 fick helt gratis uppleva denna musikfest i det större formatet. Föreningen har en del pengar i kassakistan och avkastningen av kloka aktieplaceringar används bland annat till att sätta guldkant på tillvaron för äldre i Härnösand.

Programmet för Äldregalan har snickrats ihop av Sanna Norberg som även fanns med på scenen i flera roller liksom maken Klas. Sanna hade vid ett tillfälle galans i särklass yngste deltagare i famnen. Sonen Ebbe är bara åtta månader gammal och såg ut att trivas bland musiker och sångare.

- Vi har det kul både på och bakom scenen , berättar Sanna. Det har varit lätt att plocka ihop det här gänget. Alla är så villiga att vara med och vi trivs ihop.

Sanna hyllades med massor av applåder från publiken och fick även mycket beröm av ordföranden Margit Viklund i samband med avslutningen av galan.

Henrik Åberg sjöng till publikens stora förtjusning bland annat Let me be there, In the Ghetto, Sov lilla ängel, Love me och Heartbreak hotel.

Henrik har en imponerande meritlista. Han vann bland annat TV 4:s tävling ”Sikta mot stjärnorna” 1995. I Melodifestivalen 1996 tävlade han med” Du är alltid en del utav mej”. Låten blev en hit och låg på Svensktoppen i 36 veckor.

Skönsjungande gruppen ”Coastline trio” bestående av : Lotta Hultman, Catharina Eurenius och Erika Lundqvist inkasserade kraftiga applåder med bland annat låten ”9 to five”.

”Soul children” och ”Soul teens” under ledning av Sanna Norberg stod knppast stilla ens en sekund under sina framträdanden. Rörelser och sånger var väl inövade och gladde publiken under flera framträdanden.

Körerna är verksamma inom Härnösands pastorat och den kristna tron finns med som ett naturligt inslag.

Klas Norberg är också värd ett speciellt omnämnande. Han är skolad operasångare och klarar elegant hela skalan från opera till rock. Han bjuder på sig själv på scenen. Under galan plockade han fram flera gamla godingar, bland annat av Bertil Boo.

Husbandet bestod av Patrik Grundström, Josef Eriksson, Christian Sundeqvist och Anders Mattsson.

Sprallig och rolig konferencier var Jens W Nilsson.

- Det här är det i särklass största arrangemanget i vår förenings historia, konstaterar ordföranden Margit Viklund. Vi valde det här alternativet för att samtidigt nå ut till så många som möjligt och kunna bjuda på en minnesvärd eftermiddag.

­- Vi försöker bland annat via hemtjänsten nå ut till de som kanske sitter mer eller mindre isolerade i hemmen eller på vårdinstitutioner. Vår målsättning är att skapa en guldkant på tillvaron för dessa människor.

-Under helgerna har vi ungdomar som går ut och går med äldre som sitter isolerade på ett eller annat sätt. Musikhandledarna besöker varje vecka äldreboenden och bjuder på musik, sång och kaffe.

Uno Gradin

Näraskribent