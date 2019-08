Äldre man ska ha drabbats av inbrott i sin lägenhet i Sollefteå

Inbrottet ska enligt anmälan ha skett någon gång mellan torsdag och fredag förra veckan hos en man som är i 75-årsåldern.

Gärningsmannen eller gärningsmännen ska ha tagit sig in i bostaden genom att först bryta sig in genom en balkongdörr som leder in till ett personalrum för assistenter och som vid tillfället var obemannat.

Sedan bröts en låst dörr upp som leder in till bostaden från personalrummet.

Det finns inget som tyder på att något stulits från mannens bostad.

– Det är ingenting som saknas i bostaden, säger Anna Kudrocova, förundersökningsledare vid polisen.

Ingen misstänkt person har gripits.