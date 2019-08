Albin Lee Meldau inleder höstterminen på Bruksgården: "Kommer bli en kanonkväll"

Att Albin Lee Meldau tagit det svenska folket med storm vittnar inte minst det senaste årets utsålda såväl vinter- som sommarturnéer om. Fredagen den 16 augusti inleder Meldau höstens program på Bruksgården i Örnsköldsvik och inget tyder på att populariteten skulle vara i avtagande.

– Vi har sålt galet bra med biljetter. Närmare 600 redan nu och det ser ut som att det kommer bli slutsålt, säger Bruksgårdens ägare Åsa Niederbach.

Meldau släppte sitt debutalbum "About You" under 2018 och senast i februari i år kom EP:n The Purgatory Sessions ut. Göteborgssonens soul- och popinfluerade ljudlandskap har inte sällan jämförts med det hos stjärnor som Sam Smith och James Blake. Ett sound Åsa Niederbach menar passar bra på Bruksgårdens scen.

– Under hösten har vi allt från visor, via jazz och blues, till hårdrock på programmet så det finns nog ingen artist som inte passar hos oss, säger Åsa Niederbach och fortsätter:

– Det kommer bli en kanonkväll och en bra start på höstterminen.