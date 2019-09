Åklagarna vill att Daniel Kindberg döms till minst fyra års fängelse: ”Har varit drivande”

Måndagens rättegång mot Daniel Kindberg, Peabmannen och Sollefteåbon handlade främst om åklagarnas slutanförande. Men först skulle ett sista förhör hållas, då med vittnet som i media kallats för ”Dieselmannen”. Han är den person som Sollefteåbon berättat betalt tillbaka ett lån i diesel.

Under förhöret pressades Dieselmannen av Sollefeåbons advokat Jonas Granfelt, men han höll fast vid att ingen diesel levererats efter 2012. Vilket in sin tur innebar att han sade emot Sollefteåbons förklaring att den dieseln använts för arbetet på Stadsdel Norr under de år som åtalen gäller. De misstänka ekobrotten ska ha skett 2013 till 2017.

Man har inte haft de kostnader man borde ha om arbete utförts.

När åklagarna tog ordet efter lunch så var just dieseln en punkt. Åklagarna menade att det krävs tre saker för att det ska kunna slås fast att arbete har utförts i den omfattning som Sollefteåföretagaren fakturerat för. Dessa tre saker är personalkostnader, fordonskostnader och avtryck efter arbetet.

– Jag menar att (Sollefteåföretagaren) saknar personal, man har inte haft de kostnader man borde ha om arbete utförts och att det inte finns något avtryck, sade åklagaren Niklas Jeppsson.

Han och åklagaren Peter Jonsson lyfte fram att det är bristfälliga underlag för de fakturor som både Peab och Östersundshem betalat till ett totalt värde av 15,5 miljoner kronor. Medan de menade att det för Sollefteåföretagarens andra arbeten ser annorlunda ut.

– I den här delen finns det fullgoda underlag. Det hörde vi av vittnesmålet Maria Price som gått igenom materialet, sade Niklas Jeppsson.

Maria Price jobbar på Skatteverket och är den som inledde granskningen av Sollefteåbons verksamhet sommaren 2017.

Niklas Jeppsson och Peter Jonsson gick igenom uppgifter om dieselköp, om fordonskostnader och om inhyrd personal. När det gäller personalen handlar det bland annat om de utländska chaufförer som ska ha fått kontant betalning.

– Enligt min uppfattning saknar (Sollefteåbons) uppgifter om den inhyrda personalen all trovärdighet, sade Niklas Jeppsson.

Han resonerade att Sollefteåbon säkert är duktig på att arbeta, men att han inte kan vara överallt samtidigt. Men Jeppsson menade att om Sollefteåbon haft personal på plats som bott på hans kontor, så borde han kunna beskriva dem bättre och han borde ha tagit upp dem direkt när han anhölls. Inte när åtal redan väckts.

Vittnena från Peab lyftes fram av åklagarna som bevis på att det bland annat inte går att se att bullervallen ska ha byggts med hjälp av Sollefteåbon. Peabvittnena säger att det var Peab som byggde den, medan Sollefteåföretagaren fakturerat miljoner för massatransport för just bullervallen.

Niklas Jeppsson och Peter Jonsson var ändå inne på att det inte går att säga att Sollefteåbon aldrig gjort något arbete alls. Men de menade att det då ändå rör sig om en bråkdel av de fakturerade beloppen.

– De är fortfarande osanna, de omfattar både till belopp och timmar arbete som inte utförts, sade Niklas Jeppsson.

Han sade att det är uppenbart att Sollefteåbon och Daniel Kindberg är väl förtrogna med brottsplanen och att det syns via de otaliga mejl och handskrivna lappar som finns i förundersökningen.

– Daniel Kindberg har varit drivande i den här brottsplanen, det råder inget tvivel om det, sade Niklas Jeppsson och betonade samtidigt att alla tre har varit delaktiga och att alla tre har behövts för att upplägget skulle fungera.

Han lyfte fram Peabmannen lite extra.

– Det finns även handlingar som visar att (Peabmannen) inte varit så förledd av Daniel Kindberg som han velat ge sken av under den här rättegången.

Han sade också att Peab i slutändan tjänat på upplägget eftersom det lagts på ett entreprenörsarvode på Sollefteåbons fakturor, som sedan belastat bland annat Östersundshem.

Niklas Jeppsson betonade att han tycker att brotten är grova.

– Gärningen har ett mycket högt straffvärde, dels är skadan stor då beloppet är mycket stort. Dels är gärningen förslagen menar jag genom att använda ett etablerat entreprenadbolag som Peab.

Åklagarna avslutade pläderingen med att yrka på påföljderna. Niklas Jeppsson vill att de ska dömas till att betala tillbaka brottsbytet på 15 miljoner kronor.

– Vinningen ska förverkas i principen att brott inte ska löna sig, sade Niklas Jeppsson.

Daniel Kindberg:

Fängelse i minst fyra år.

Näringsförbud i sju år.

Sollefteåbon:

Fängelse i minst fyra år.

Näringsförbud i sju år.

Företagsbot på 4 miljoner kronor.

Peabmannen:

Fängelse i minst tre år.

Niklas Jeppsson talade lite extra om näringsförbudet. Han menar att det är naturligt att fängelsestraffet sänks något för Daniel Kindberg och Sollefteåbon om rätten utdömer näringsförbud i sju år med tanke på att de är näringsidkare.