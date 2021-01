Åklagaren förtegen om misstänkta mordet – tre personer häktade: "Väldigt tidigt i utredningen"

Det var under nyårsdagen som polisen gick ut med uppgifterna att en person hittats död i Sollefteå kommun och att man misstänkte att personen blivit mördad. Sent under kvällen på nyårsdagen anhölls en kvinna och två män misstänkta för inblandning i mordet – samtliga är i 50-årsåldern. Under måndagen häktades de tre personerna av Ångermanlands tingsrätt. Den mordmisstänkte kvinnan nekar till brott. Även männen nekar till brottsmisstankarna.

Catharina Kjelsson är åklagare och leder förundersökningen. Hon är förtegen om vad som hänt under nyårshelgen.

– Jag kan säga att det är en man i 70-årsåldern som har bragts om livet och att det är tre personer som är häktade, en kvinna misstänkt för mord och två män misstänkta för skyddande av brottsling. Samtliga häktades under måndagen, säger Catharina Kjelsson.

Hur har ni fått reda på de här personerna?

– Det kan jag inte gå in på för närvarande. Det är väldigt tidigt i utredningen så jag kan inte säga så mycket.

Kjelsson kan inte heller kommentera om det funnits någon tvist eller relation mellan de misstänkta och den nu döde mannen. Inte heller hur händelsen har uppdagats och kommit till polisens kännedom.

– Det kan jag inte heller gå in på. Jag kan inte säga så mycket, menar Kjelsson.

Den nu häktade kvinnan misstänks även enligt en anmälan till Datainspektionen att olovligt ha kameraövervakat den fastighet som nu är inblandad i det misstänkta mordet. Uppgifter som Kjelsson inte vill gå närmare på.

– Jag kan inte säga något sådant, säger Kjelsson.

Hur ser bevisläget ut?

– Det ser gott ut.

Hur fortsätter utredningen nu?

– Den går vidare med teknisk utredning och förhör.