Absolicon i Härnösand har tecknat avtal med Peru – värt upp mot 50 miljoner: "Det första av många"

Det nya ramavtalet tecknades i förra veckan alldeles före påsk och innebär att Absolicon ska förse Peru med en produktionslina av robotar som tillverkar solfångare.

– Vår affärsidé är att sälja produktionslinorna som gör världens bästa koncentrerade solfångare. Det är robotarna som bygger solfångarna, säger Joakim Byström.

Under ett och ett halvt års tid har Härnösandsföretaget tecknat ramavtal med Sydafrika, Kenya och Cypern. Försäljningsvärdet av avtalet med miljöteknikföretaget Waste away Tecnologias para Residuos SAC i Peru uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

– Peru ligger på en högplatå där det är fantastisk bra solutstrålning och som har behov av att driva industrier och även ett uppvärmningsbehov av fastigheter för det är ganska kallt uppe i Anderna, säger Joakim Byström.

I avtalet ingår också att Absolicon hjälper till med hela kedjan, det vill säga även levererar material till solfångarna.

Hur mycket betyder avtalet med Peru för er?

– Vår plan är att teckna många avtal, det här är det första av många. De tre vi tecknade tidigare, Kenya Sydafrika och Cypern, är vart och ett av dem en stor milstolpe. Peru är det första i raden av att sälja många produktionslinor.

Blir det fler anställda?

- Just den här ordern är inte direkt kopplat till nyanställningar men vi är noterade på en börs som heter spotlight och vår plan är att bygga ett stort företag här i Härnösand med verksamhet i hela världen och den här ordern är en av pusselbitarna till det, säger Joakim Byström.

Vi kan få se många fler sådana här avtal framöver?

– Ja. Det är vår plan, säger han.