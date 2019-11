84-årig svårt sjuk cancerpatient nekades sjuktaxi hem från akuten: "Vad i herrans namn håller de på med?"

Jan Bengtsson bor i Mjällå i Timrå kommun längs väg 331, cirka 35 kilometer från Sundsvalls sjukhus. Han är sjuk sedan fyra år tillbaka och berättar att han har cancer i tjocktarmen, levern och båda lungorna. Han har dessutom en stomipåse, samt får dropp varannan dag.

– Och jag får absolut inte anstränga mig enligt läkaren, berättar Jan Bengtsson.

Sjukdomen gör att han många gånger har tvingats åka in till sjukhuset och nästan alltid brukar hans hustru komma och hämta honom. Förra veckan for han in med ambulans till sjukhuset, men när han skulle åka hem kunde han inte få hjälp av sin hustru som inte var hemma. Det skulle dröja många timmar innan hon kom tillbaka.

Jan Bengtsson fick besked av en sjuksköterska att nya regler gör att patienten själv ska beställa en sjukresa, så han ringde beställningsenheten i Ånge där han direkt fick en frågan om han kunde åka buss. Jan Bengtsson svarade "Visst kan jag åka buss".

– "Då får du ingen hjälp av oss", svarade han. Problemet är att det går nästan inga bussar dit upp där jag bor, berättar Jan Bengtsson.

Morgonbussen mot Sollefteå längs väg 331 som passerar Mjällå hade redan gått och kvällsbussen skulle gå först klockan 17.

– "Det finns ingen buss", sa jag. "Jaja, kan du åka buss ska du göra det", svarade han. Då sa jag att jag åker gärna buss, men är det inte lämpligare att du skickar en liten behändig personbil, än att du skickar en buss? säger Jan Bengtsson.

Det var en himla blandning av känslor. Till slut blev jag så upprörd att jag skakade

Samtalet bröts och Jan Bengtsson satt strandsatt kvar på akuten. Han hade inte heller hunnit få med sig varken ytterkläder eller plånbok när han åkte ambulans.

Hur reagerade du?

– Först blev jag väldigt förvånad. Och sen blev jag arg och tänkte vad i herrans namn håller de på med? Det var en himla blandning av känslor. Till slut blev jag så upprörd att jag skakade. Det var som jag om jag hade frossa, berättar han.

Så småningom fick han tag på sin hustru och efter ett antal timmars väntan fick han till slut resa hem.

Hur ser du på att Regionen har ökande kostnader för sjukresor och måste minska antalet resor?

– Det är självklart att man måste se över varendaste krona. Det går inte att tuta och köra som om man var en rik region, men jag tycker man drar in på fel ställen, säger Jan Bengtsson.

Hans Backlund (S), ordförande i Nämnden för hållbar utveckling, har sagt att personer som behöver sjukresor också ska beviljas det.

Vi berättar om den 84-årige patient som bor ute i skogen och som nekades sjuktaxi hem.

Tyder inte det på att patienter drabbas?

– Vi började med det här i september och det är helt nytt. Det kan vara lite inkörningsperioder innan vi får det att fungera som vi vill ha det. Man måste ge dem en chans att utveckla det så att det fungerar på ett bra sätt, säger Hans Backlund.