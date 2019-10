5 000 biljetter sålda när Mia Skäringer gästar Ö-vik: "Bland det största vi gjort"

Verkställande Byrån har ett fullspäckat schema innan 2019 är slut. Närmast väntar ingen mindre än Mia Skäringer som gästar ett slutsålt Fjällräven Center på lördag med sin show "Avig Maria - No more fucks to give".

– Det är få gånger jag har så mycket folk som den här gången. Vi har fått hyra in extra stolar från Umeå. Det är jävligt mycket folk, säger Fredric Vedin från Verkställande Byrån.

Hur mycket är jävligt mycket folk?

– Det är närmare 5 000 personer. Det är bland det största vi gjort. Jag vet inte ens om Melodifestivalen är större.

– Folk kommer sitta överallt. Jag tror att det är 1 600 på ispisten. Det sitter folk på varenda stol i arenan som har sikt. I restaurangerna, logerna, överallt.

Mia Skäringer gjorde succé i sin roll som tv-karaktärerna Gulletussan och Tabita i humorserien Mia och Klara samt Anna i komediserien Solsidan.

För snart ett år sedan hade Skäringer premiär med den egna showen "Avig Maria - No more fucks to give" som snabbt även den blev en succé bland publik och kritiker.

– Mia Skäringer är rätt in i vedbon. Det är svinbra för stan. Man kan säga att det är en typ av peptalk och hyllning till kvinnan. Det går att förvänta sig en fantastiskt trevlig kväll, säger Fredric Vedin.

Vem riktar sig showen till?

– Jag tror alla skulle behöva se den. Men vad jag hört från produktionen är det väldigt mycket tjejer som kommer. Nästan uteslutande tjejer. Sen om det är 80 eller 90 procent vet jag inte.

– Det är jätteroligt att det är så många kvinnor som får uppleva Fjällräven Center som konsertlokal. Jag tror det är väldigt mycket folk utifrån. Hon gör extremt få gig i Norrland.

Hur känns det att få Mia Skäringer till Örnsköldsvik?

– Det är extra kul för oss att få bra artister. Det är kul med Mia eftersom det drar så sjukt mycket folk och det ger ringar på vattnet. Närmare 5 000 personer kommer röra sig på stan.

– När vi får en artist till vår region så innebär det att artisten gjort valetl att komma till oss före någon annan. Varenda gång vi får en dignitet hit är det en fjäder i hatten. De skulle lika gärna kunna stanna i Sundsvall eller i Umeå.