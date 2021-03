19-årige Melvin dog på behandlingshem i Kramfors – anmäls av mamman för att ha brustit i tillsynen

På onsdag begravs Melvin Sonne i Ljusets kapell i Dorotea. Han skulle ha fyllt 20 år nu i juni. Melvin avled den 25 februari efter att starkt drogpåverkad förts till Korpbergets behandlingshem i Kramfors, där han i det närmaste oövervakad tilläts sova i 22 timmar. När personalen upptäckte honom var det för sent. Han fördes till IVA på Sollefteå sjukhus där läkare konstaterade att Melvin var hjärndöd på grund av syrebrist.

Korpberget har nu anmält sig själva enligt lex Sarah till Ivo. Hittills har också två olika anmälningar gjorts mot Korpberget där man ifrågasätter hur behandlingshemmet hanterat Melvin. En av dem som anmält är Melvins mamma Nina Holmlund. Hon vill nu gå ut med sin historia.

– Jag vill inte att fler familjer eller ungdomar ska gå det här ödet till mötes. Det ska inte ske, säger Nina som är övertygad om att det inte gått rätt till när Melvin togs om hand.

Melvin växte upp i Dorotea i Västerbotten, och fick problem med droger i tonåren.

– Han började röka hasch som självmedicinering. Melvin hade en fruktansvärd ångest, han mådde inte bra och han fick också diagnosen ADD. På en fest i Östersund blev han erbjuden hasch och sedan var det kört, berättar Nina.

Efter det bollades Melvin mellan BUP, och behandlingshem i både Västerbotten och i Kramfors. Han fick också bo i en fosterfamilj ett tag. I Umeå dit han flyttade för att återuppta sina gymnasiestudier fick han hjälp av ett stödboende.

– På slutet gick Melvin med på att läggas in för behandling på Korpberget. Han ville bli frisk och få ett normalt liv, säger Nina.

Fredagen innan han skulle läggas in på Korpberget kom han hem till Dorotea.

– Vi hade en jätte, jättefin dag och den bevarar jag i mitt hjärta. Vi åt god mat, vi kramades och vi grät. Men så fick Melvin en ångestattack och kände att han inte fixade det – han upplevde att var tvungen att ha droger helt enkelt, säger Nina.

I anmälningarna till IVO står det att Melvin hade tagit 600 milligram av det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol på måndagen, samma dag han skulle läggas in. Stödboendet i Umeå skjutsade Melvin till Korpberget och under färden kräktes han flera gånger. När han kom fram somnade han mitt i introduktionsmötet, enligt Nina.

I Korpbergets egen lex Sarah-anmälan till Ivo står det att "patienten får stanna i Korpbergets inslusslägenhet under regelbunden tillsyn" och att han "vägrar åka iväg på avgiftning" som Korpberget rekommenderade. Hans puls och blodtryck mättes, inget avvikande upptäcktes.

Melvin somnade under eftermiddagen och tittades till regelbundet av personalen, enligt Korpbergets redogörelse. Dagen därpå försökte man väcka honom vid några tillfällen, men han sov vidare. Först på tisdagseftermiddagen upptäckte personalen att hans andetag förändrats och att det lät som om han hade svårt att andas. Han fördes direkt till Sollefteå sjukhus.

– På tisdagen ringde Melvins socialhandläggare och berättade att han är på väg i ambulans och att det såg mörkt ut. Jag fick numret till Korpberget och ringde. En person där sa att "vi är ju så vana vid att det kommer in drogpåverkade så vi låter dem sova ruset av sig", säger Nina och fortsätter:

– Det gör ju inte ens jag. När Melvin tagit en överdos har jag vaktat över honom, kollat honom var tionde minut, sett till att få någon slags kontakt.

När Tidningen Ångermanland kontaktar Korpbergets behandlingshem vill de inte svara på några frågor kring det som hänt.

– Det är ju så att vi utifrån sekretess inte kan svara på något i ärendet, säger Linda Dahlqvist, föreståndare för Korpberget.

Generella frågor kan ni svara på dem?

– Nej, vi kommer inte att svara på några frågor i ärendet, vi hänvisar till sekretessen.

Behandlingshemmet ska nu vidta en rad åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. I Ivo-anmälan har man uppgett att rutinerna när en patient skrivs in redan har ändrats. En patient kommer inte att få sova längre än 12 timmar i sträck. En läkare ska bedöma om det är lämpligt att en patient som fått ett återfall skrivs in eller inte. Tillsynen ska också ske utifrån läkares bedömning. Dessutom har en pulsoximeter köpts in för att kunna säkerställa syresättningen.

Nu ska Ivo gå igenom ärendet och sedan fatta ett beslut. Men för Nina och Melvins syskon blir livet aldrig detsamma.

– Det känns som om att han ska dyka upp när som helst. Man förstår inte att han är borta. Jag tror aldrig att man förstår, avslutar Nina.