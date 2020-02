14 spelare och 14 helt olika karriärer – så gick det för poängkungarna i Modos J20-lag

17/18 och 18/19: Tobias Åhström

KB65-produkten vann poängligan med J20-laget två säsonger i rad innan han skrev på ett nytt tvåårskontrakt med Modo förra våren. Kunde inte slå sig in i truppen utan blev istället utlånad till Almtuna, där han kommer att stanna säsongen ut. Har vuxit in i seniorkostymen i Uppsalalaget och står noterad för 20 poäng på 37 matcher i skrivande stund. En potentiell framtidsman för Modo.

16/17: William Eriksson

Hade svårt att få chansen på seniornivå i Modo (två matcher blev det totalt och minimalt med speltid) och valde efter avslutad juniorkarriär att flytta hem till moderklubben Björklöven istället. Förra säsongen delade han speltid mellan Björklöven och division 1-klubben Vännäs – i vinter har han uteslutande tillhört serieledarna i allsvenskan.

15/16: Tim Wahlgren

Gjorde seniordebut i SHL som 17-åring och har redan över 160 allsvenska matcher på meritlistan. Kramforsprodukten fick det aldrig riktigt att lossna i Mododressen. I slutet av förra säsongen blev han utlånad till Västervik och inför den här säsongen valde han att bryta kontraktet med Modo för att istället skriva på för konkurrenten Timrå. Inte heller där lossnade det – nu är han tillbaka i Västervik.

14/15: Linus Sandin

Storebrorsan till JVM-succén och NHL-backen Rasmus Sandin var en pålitlig poängmaskin under sina år i Modos juniorled. Under sitt sista år i föreningen lånades Linus ut till Mora i allsvenskan och därefter har han i princip tagit steg för steg varje säsong. Han gick till Rögle i SHL, fick göra landslagsdebut under förra säsongen och var ett tag i somras aktuell för NHL-kontrakt. Spelar nu i HV 71.

13/14: Victor Olofsson

"Goalofsson" vräkte in 36 mål på 49 matcher i J20-sammanhang den här vintern och hur det har gått sedan dess vet ni kanske. Kort sagt har han fortsatt göra mål och utvecklas. Var dessvärre med om att halka ur SHL med Modo 2016, men Olofsson var en av spelarna som kom undan med hedern i behåll. Hamnade sedan i Frölunda, vann skytteligan i SHL 2017/2018, flyttade till Nordamerika och gör nu succé med Buffalo Sabres i NHL.

12/13: Edwin Hedberg

Snabbskrinnaren från Östersund slog sig in i Modos SHL-trupp säsongen efter denna, men sedan fick karriären en törn då han åkte fast för doping. Hedberg testades positiv för det förbjudna preparatet sibutramin. Han stängdes av under ett halvår och valde hösten därpå att skriva på för kroatiska Medvescak i KHL. Efter nästan tre säsonger där flyttade han till Rögle och har därefter hunnit med spel i Skellefteå, finländska Ässät och nu Litvinov i Tjeckien.

11/12: Måns Krüger

Känns namnet bekant? Måns är lillebror till dubble Stanley Cup-mästaren Marcus Krüger. Visst fanns det förhoppningar om att passningsskicklige Måns skulle få samma utväxling som sin bror när han hämtades till Modo från Djurgårdens J20-lag. Säsongen 2011/12 blev det över 60 poäng i J20 och dessutom SHL-debut med herrlaget. Karriärstegen tog dock slut där; sedan juniorsuccén har Krüger mestadels spelat division 1-hockey med Huddinge. Är förvisso en poängmaskin på den nivån.

10/11: Jesper Olofsson

Olofsson nummer två – eller rättare sagt nummer ett – som vann Modo J20:s poängliga under 10-talet. Stod för hela 35 mål på 46 J20-matcher denna säsong. Är i dag en av kuggarna i Färjestad. Resan dit har gått via några kringelkrokar i Odense (Danmark), Almtuna, Karlskoga, Karlskrona och Skellefteå. Berättade i en intervju i höstas att han hade NHL-ögon på sig förra säsongen.

09/10: Daniel Magnusson

Fullkomligt vräkte in poäng under säsongen – 57 stycken är den bästa noteringen av alla spelare på den här listan. Någon SHL-spelare blev det dock inte av Magnusson, som fick byta om i blott en match med seniorlaget. Har hållit till i division 1 – bland annat i ÖHF – sedan tiden i Modo. De åtta senaste säsongerna har han representerat Östersunds IK hemma i Jämtland och är nu lagkapten för det ÖIK.

08/09: Tim Weber

Den enda utlänningen på den här listan. Weber valde att utbilda sig på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik och hann också med att göra SHL-debut (tio matcher blev det totalt) innan flyttlasset gick vidare till Chicago Steel i den amerikanska juniorligan USHL. Hamnade sedan hemma i Schweiz igen och vann andraligan, NLB, med Langenthal omdelbart. Harvade på i några år efter det, bytte under tiden från forward till back, innan karriären tog slut 2017.

07/08: Thomas Enström

Gjorde nyligen comeback med Svedjeholmen i division 3 efter ett fem år långt uppehåll från ishockeyn. Den hårt arbetande forwarden fick skadeproblematik under karriären och var tvungen att lägga av som 26-åring – medan han tillhörde Örebro i SHL – på grund av fotproblem. Testade sedan på att vara materialförvaltare under en tid i ÖHK.

06/07: Johan Nilsson

Står noterad för 64 elitseriematcher och gjorde två slutspelsmatcher när Modo vann SM-guld 2007. Kunde aldrig slå sig in i högsta ligan men kom att skapa sig en god karriär i hockeyallsvenskan, där han under många års tid var en kugge i BIK Karlskoga. Hann pröva på spel i Norge också med Lillehammer 2012/13. Flyttade hem 2016 och var lagkapten för Örnsköldsvik Hockey i tre säsonger. Lade skridskorna på hyllan i somras.

05/06: Andreas Molinder

Ramselesonen avrundade karriären i somras, efter att ha åkt ur SHL med Timrå. Det är just Timrå som han kommit att bli synonym med också. Molinder gjorde några säsonger med Modo i SHL innan flyttlasset bar till Linköping. Mitt under säsongen 2011/12 bytte han dock från LHC till Timrå – och i TIK höll han sig sedan karriären ut.

04/05: Tommy Enström

För 15 år sedan var han forward. Numera spelar Tommy Enström back och han gör det som bekant i Modos trupp. Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan juniortiden och Enström har hunnit med en hel del. Han har representerat Rögle (som han var med och tog upp till SHL 2008), Leksand, Sundsvall och Tingsryd på svensk mark och har även hunnit med en sväng till norska Frisk Asker.