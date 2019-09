10-årsjubileum för konferens – landsbygdsministern på besök i Ö-vik: "Extra roligt"

I snart tio år har kommunerna i Höga kusten och den ideella föreningen Leader Höga kusten anordnat en konferens för att inspirera och sprida informationen om vad som händer inom landsbygdsutveckling. På onsdag är Örnsköldsviks kommun värd när det är dags för jubileum.

– Vi tycker att det är lite extra roligt att vi får vara värdkommun just i år eftersom det var här konferensen började, berättar Linnea Egnor Byström, näringslivsutvecklare med fokus på landsbygd och hållbarhet.

Nu är det klart att landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer att besöka konferensen dagen till ära.

– Det känns jätteroligt. Vi bjöd in henne i våras och nu är det klart att hon kommer. Hon är ju ganska ny som minister så det känns kul att bjuda in henne till Örnsköldsvik, och det känns även roligt att blanda lokalt och nationellt i programmet, säger Egnor Byström och berättar att ministern kommer hålla ett föredrag om landsbygdspolitik vid lunchtid under konferensens första dag.

Årets tema är attraktivitet, entreprenörskap och kreativitet och under onsdagen och halva torsdagen kommer besökarna att ha möjlighet att lyssna på olika föreläsningar. Fotografen, konstnären och bloggaren Jonna Jinton ska prata om den kreativa platsen, och Charlotta Mellander, professor vid Jönköpings universitet, ska prata om hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv.

– Vi har jättemånga bra delar i hela programmet. Jag ser mycket fram emot Navid Modiri som ska hålla föredraget med temat "allt är påhittat". Det är ett guldkorn. Jag har lyssnat på honom förut och han var väldigt bra. Och vi har många lokala, goda exempel som vi vill uppmärksamma om, berättar Egnor Byström.

Förutom föreläsningar kommer besökarna kunna vara med på miniseminarier.

– Vi vill att den här konferensen ska vara som en injektion för att fortsätta arbetet för att utveckla landsbygden, och vi hoppas att det här ska leda till att folk hittar någon att samverka med. Alla behöver vi inspiration för att fortsätta jobba med utvecklingsfrågor.

Konferensen kommer hållas på Arken i lokalen Pinassen och ungefär 120 personer har anmält sig.