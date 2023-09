Att High Coast Ukulele är populära är lätt att förstå, utifrån den folkliga repertoar de väljer att spela. De tränar en gång i veckan och lägger ständigt in nya sånger. Jag som hört dem spela 3–4 gånger, märker genast då det kommer något nytt. Jag spetsade öronen lite extra då jag fick höra ”All of me” och ”These boots are made for walking”. Hängt med ett tag har Anita Lindbloms ”Sånt är livet” och ett långt ”Sven-Ingvars medley”. Slitstarka låtar som tål att höras om och om igen.