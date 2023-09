Sedan blev det rock-café, yeh man!!V i fick önska allt. Patrik spelade och sjöng rocklåtar så taket höll på bågna och kopparna på bordet skakade. Jag skruvade upp hörapparaten, det var ju konsert! Vad sägs om Running on a railboot, Blue Berry hill, Chucken´(Chuck Berry), Simone and Garfunkel, Beatles, Sixty nine, Let it bee... Ni får ursäkta jag hann inte med att skriva allt. Publiken vi njöt.

Välkommen tillbaka, Patrik! Ordförande Britt avslutade mötet och önskade oss en skön kväll.

Katarina Wiklund