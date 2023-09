Visst saknande man Sundberg trios fullödiga show, med den store underhållaren och dragspelaren Anders Sundberg i spetsen, men nöden har ingen lag. Smakar det så kostar det och för Kom In var det billigare den här gången med enbart Kent Sundberg, som under två set bjöd på 19 låtar med både nytt och gammalt.

Det kom många önskningar från oss, som var med på Thule och ville höra godbitarna på nytt. Kent visade dessutom prov på hur fint han sjunger Elvis låtar och inledde med It’s Now Or Never, som han presenterade som Robertinos låt O Sole Mio, men mer italienska än så blev det inte. Elvis låtarna fortsatte den här gången med Teddy Bear, Paralyzed och Don’t Be Cruel.