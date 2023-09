● Sustainable Outdoor - 19-21 oktober: En hållbar friluftslivsfestival i dagarna fyra. Här kan du som besökare gå på friluftsmarknad, testa aktiviteter, äta mat över öppen eld, gå en workshop i att anvönda yxan rätt eller varför inte lyssna på ett spännande föredrag om att fota ditt äventyr. Läs mer här.

● Östersunds Bluesfestival - 26-28 oktober: Sveriges trevligaste och bästa bluesfestival sker som vanligt sista helgen i oktober. I år är programmet ordentligt välfyllt, med artister som Ronnie Åström, Muddy What?, American Ladies in the House, Martin Harley, Kai Strauss & The Electric Blues All Stars, med flera. Läs mer här.

● Halloween i City - 26 oktober: Stadskärnans kusligaste event - Halloween i City. Butiker och verksamheter i stadskärnan håller kvällsöppet till klockan 20.00. Läs mer här.