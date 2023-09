Den var någon vecka förskjuten för att få världssaxofonisten och sverigevännen Dick Oatts, 70 år, att närvara som gästsolist. Dick leder idag Vanguard Jazz Orchestra dit han anslöt sig 1977. Orkestern bildades av Thad Jones och Mel Lewis och tog sig namnet, då de på måndagskvällarna från januari månad 1966 spelade på klubben Village Vanguard i New York. Ordföranden i Perdido Jazz & Blues, Pelle Elfving, hälsade den mångåriga publiken välkommen till den välfyllda Logkyrkan. Då Dekarsögården tillhör Norra Pastoratet önskade prästen Ulf Söderlind ta till orda och berörde då sin hälsa efter en omfattande operation. Nu är han på benen och delvis i tjänst, välbehövligt och trevligt! Orkesterledaren Fredrik Norén presenterar sedan de 17 medlemmarna i HCJO plus ljudtekniker. De inleder starkt med "Can´t We Be Friends" med ett härligt soloavsnitt från barytonsaxofonissan. Timmerväggarna bidrager till en utsökt akustik.

Rytmsektionen i HCJO. Foto: Bengt Ferm.

Låten "It Only Happens Every Time" presenteras med inlevelse av Dick, då aktuell skiva spelades in i Sverige och Finland 1977 med Monica Zetterlund. Dick deltog tillsammans med Lars Gullin. Redan som 13-åring komponerade Thad Jones "Big Dipper", då han spelade trumpet i sin farbrors orkester. Här njuter vi av saxofonernas och trombonernas dova toner ackompanjerade av livliga handklappningar.

Gästsolisten Dick Oatts i "Big Dipper". Foto: Bengt Ferm.

Paus med korv och fika uppskattas. Trivsamma sommarminnen berättas vid borden inne i Dekarsögården. Skönt att få vila öronen, då storband presterar häftiga men ändå njutbara ljudnivåer för oss jazzdiggare. Den välkända "A Child Is Born" inleds med ett långt stycke pianospel, ljusa vackra toner. Dick tar över med sopransaxofonen och följs av sordindämpade trumpeter och tromboner. Med bravur avslutar Dick låten på tvärflöjten. Kanske Thad Jones underbaraste komposition? Kraftiga applåder från en entusiastisk publik.

Överst till vänster Hans Bergfors som bildade HCJO för 30 år sedan. I mitten dagens orkesterledare Fredrik Norén. Foto: Bengt Ferm