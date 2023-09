Inledningsvis spelades låten Mil efter mil som vii alla förknippar med Totta Näslund, och det blev naturligtvis mer Totta under kvällen. De fortsatte med Mitt liv är nu och Benen i kors. Så kom då en av de låtar som Gunnar skrivit själv, Riksväg 91. Vägen från Örnsköldsvik som numer har nummer 348. Vi fick följa med på resan efter en väg som inte alltid var så välplogad, och under våren många gupp.

Låten om Gunnars egen by Västerfanbyn var han naturligtvis stolt över. När Kristin sjöng Tina Turners låt Simply the best på svenska Du är bara bäst, var succén given. Avtackningspresent blev en flaska Godtemplardricka, och naturligtvis blev det extra nummer.

Arrangör för den lyckade kvällen var Drömme IOGT-NTO med stöd av NBV och Arrangörslyftet.

Olle Häggström