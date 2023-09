Brända Taket har blivet ordentligt varma i kläderna, efter alla spelningar man haft under sommaren. Jag har i snart ett år följt bandet, som förstärktes av Kristin Berggren i mars. Från att Brända Taket haft cirka två spelningar per år, så har det nu blivet väldigt tätt på given och det gör att bandet spelar med ett självförtroende som hela tiden växer.