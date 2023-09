Trots allt har ju Lions kvar sina två viktigaste kuggar, där Margareta Solax tagit över ordförandeklubban. Lage Dahlquist presenterade sig som en past president, det vill säga en tidigare ordförande. Säg i stället motorn i luciatågen, sedan ÖA drog sig ur under pandemin. Kort och gott utan Lage Dahlquist hade traditionen med Ö-viks lucia gått i graven. Hemska tanke tänkte alla i publiken och en kampvilja kunde skönjas i den halvmörka teatersalongen. På annat sätt kan jag inte tolka det hela, när det fanns en vilja att skänka efter pengar, då man vet hur mycket gott Lions gör för dem som är i behov av hjälp a) lokalt i Ö-vik b) via cancerforskning i Umeå och c) krigets offer i Ukraina.