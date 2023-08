Under sommaren har 18 sommarlovsentreprenörer i Örnsköldsvik fått möjlighet att driva egna företag och utforska världen av entreprenörskap. Dessa unga entreprenörer har fått visa upp sina affärsidéer och produkter under en festlig kickout, som även innebar diplom- och prisutdelning på First Hotell Statt den 23 augusti.